KORONAVÍRUS Za nenosenie rúška vás v Česku čaká pokuta: Takúto sumu schválili poslanci

PRAHA - Českí poslanci v stredu odsúhlasili, že policajti a strážnici budú môcť na mieste ukladať pokuty do 10.000 korún (368 eur) za porušenie vládnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Vláda toto odporúčanie doručila Poslaneckej snemovni v rámci balíka návrhov, ktorými reaguje na pandémiu. Policajti by mohli pokutovať občanov napríklad za porušenie zákazu voľného pohybu či za nezakrývanie si dýchacích ciest rúškom mimo domova. "Mne sa to zdá neprimerané," povedal podpredseda snemovne a strany Piráti Vojtěch Pikal. "Nechceme, aby sa to zvrhlo na šikanovanie," vyhlásil šéf poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek.

"To hádam nemyslíte vážne," reagoval šéf poslaneckého klubu strany TOP 09 Miroslav Kalousek. Upozornil, že nikto nemôže od ľudí chcieť, aby so sebou nosili takú veľkú hotovosť. Poslanec Marek Benda z ODS sa spýtal, či si bude môcť vonku zafajčiť, pretože keď si dá dole rúško, bude mu hroziť na mieste pokuta 10.000 korún. Keby mali občania obavy z policajného štátu, podľa ministra vnútra Jana Hamáčka by tak neverili polícii, ako jej dôverujú. "99 percent ľudí dodržiava všetko; problém je len pri jednom percente občanov," povedal Hamáček.

Od utorka česká vláda občanom umožnila, aby individuálne športovali na otvorených športoviskách, v parkoch a na iných verejných priestranstvách. Ak dodržia pravidlo o minimálne dvojmetrových odstupoch, nemusia mať pri športovaní rúško.