KORONAVÍRUS Bieloruský prezident pozval odborníkov z WHO, aby zhodnotili situáciu v krajine

Podľa Lukašenka majú experti z WHO ukázať bieloruským občanom, že sú v bezpečí a že vláda pred nimi nič netají. "Nevyzerá to tu vôbec katastroficky. Počet nakazených sa síce zvyšuje, no nejedná sa o žiadnu lavínu. Vďaka Bohu," povedal Lukašenko citovaný agentúrou BelTA. Lukašenko čelí kritike doma aj v zahraničí z dôvodu nezavedenia prísnejších opatrení, ktoré by zabránili rýchlemu šíreniu vírusu.

V Bielorusku sa napríklad stále konajú futbalové zápasy, ktoré navštevuje množstvo ľudí. Bieloruský prezident dávnejšie označil koronavírusovú pandémiu za "davovú psychózu". Lukašenko napriek tomu požadoval od vlády, aby poskytovala zdravotníkom podstatne viac ochranných prostriedkov. Ďalej uviedol, že dodržiavanie karanténnych opatrení by sa malo sledovať podrobnejšie.

Jedným zo zavedených opatrení je zákaz opúšťať bydlisko v prípade, že sa u danej osoby prejavila nákaza novým koronavírusom. V utorok Bielorusko oficiálne evidovalo 860 prípadov nákazy novým koronavírusom a 13 úmrtí. Tieto počty v posledných dňoch rapídne stúpli.