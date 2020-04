KORONAVÍRUS Americký štát New York zaznamenal najvyšší denný prírastok obetí

NEW YORK - Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v utorok oznámil, že ochoreniu COVID-19 za uplynulých 24 hodín podľahlo ďalších 731 ľudí, čím sa celkový počet úmrtí v štáte zvýšil na 5489.

Podľa agentúry AFP štát New York tak v utorok zaznamenal doteraz najvyšší denný prírastok úmrtí osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Guvernér Cuomo však dodal, že počet hospitalizovaných je stabilizovaný - neklesá ani nestúpa. Na brífingu v New Yorku Cuomo súčasne vysvetlil, že "tento vírus je veľmi dobrý v tom, čo robí. A zabíja zraniteľných ľudí". Dodal, že "to nemôžeme zastaviť". Vyjadril však presvedčenie, že adekvátnu zdravotnú starostlivosť dostáva každý pacient.

Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, dodala, že rekordným dňom v počte obetí epidémie bol doteraz pre štát New York 3. apríl, keď úrady hlásili 630 nových úmrtí v priebehu 24 hodín. Podľa agentúry AP z bilancií epidémie vyplýva, že koronavírusu v meste New York podľahlo už viac ľudí, ako ich zahynulo pri teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001.

Štát New York eviduje viac ako 138.000 prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 a je epicentrom epidémie v USA. Druhý na celoštátnej úrovni je štát New Jersey s viac ako 41.000 prípadmi. AP pripomenula, že chorobe COVID-19 v New Yorku podľahlo najmenej 3202 ľudí, zatiaľ čo útok z roku 2001 si vyžiadal 2753 obetí. Celkovo si útoky na Svetové obchodné centrum v New Yorku, budovu Pentagónu vo Washingtone a pád uneseného lietadla v Pensylvánii vyžiadali 2977 ľudských životov.