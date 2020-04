Každá choroba má svoj pach: Mohli by psy vycítiť, že máte koronavírus? Túto otázku si položili aj odborníci

LONDÝN - Zachytia pach drog či výbušnín, no tiež "vôňu" chorôb. Práve preto odborníkom prišla na um myšlienka, že špeciálne trénované psy by mohli pomôcť aj v boji s novým koronavírusom. Množstvo krajín totiž čelí zásadnému problému. K dispozícii nemajú dostatočné množstvo testovacích súprav. A práve tu by mohli štvornohí chlpáči zohrať v budúcnosti svoju úlohu.

Predstavte si, že by špeciálne trénovaný pes dokázal aj v dave ľudí vyňuchať, či tam je človek nakazený novým koronavírusom. V čase, keď je dôležité vedieť, koľko pacientov majú jednotlivé krajiny, by išlo o veľmi cennú pomoc. Chorého by mohli okamžite izolovať a zabránilo by sa tak ďalšiemu rozširovaniu nákazy.

Charitatívna organizácia Medical Detection Dogs v spolupráci s univerzitou v Durnhame a Londýnskou školou hygieny a tropickej medicíny sa rozhodli zistiť, či by niečo podobné bolo vôbec možné.

Organizácia už takto vycvičila psy na identifikáciu pacientov s maláriou, rakovinou či Parkinsonovou chorobou. Každé ochorenie má totiž svoj špecifický pach. Profesor James Logan z londýnskej univerzity uviedol, že výskumy preukázali, že psy dokážu detegovať napríklad spomínanú maláriu, teda jej zápach, s úrovňou presnosti "nad diagnostickými štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie."

To však zákonite nemusí znamenať, že podobný úspech sa preukáže aj v prípade nového koronavírusu. Ak by ale skúšky priniesli dobré výsledky, psy by mohli vytrénovať už v priebehu šiestich týždňov. Správu priniesli New York Post a BBC. Metóda testovania by však mala mať v súčasnej situácii obmedzený účinok. Vhodná by bola skôr do budúcna v rámci prevencie voči opätovnému rozšíreniu COVID-19.

Zdroj: Facebook-Medical Detection Dogs

Hlavne bezpečne

Ako uviedla šéfka spomínanej organizácie, doktorka Claire Guest, odborníci momentálne študujú spôsoby a možnosti, ako bezpečne zachytiť zápach vírusu z pacientov. Po všetkých prípravách môžu začať so skúškami na "mŕtvom víruse". Na stránke organizácie nájdete aj ich odpovede na otázky verejnosti, napríklad, či neexistuje riziko, že by vírus paradoxne šírili špeciálne vycvičené psy.

Nielen z dôvodu bezpečnosti ľudí, ale aj samotných psov, je nutné nič neunáhliť. Nový vírus totiž potvrdili aj u niekoľkých psích pacientov.

Napríklad v prípade pomeraniana v Hong Kongu sa však ukázalo, že si vyvinul protilátky a ďalšie testy už boli negatívne. Napriek tomu odborníci radia, aby si majitelia po hladkaní svojho miláčika dobre umyli ruky. Riziko, že sa vírus môže usadiť na srsti, zatiaľ vylúčené nie je. Rozhodne však nepanikárte. Prečo? Prečítajte si rozhovor so zverolekárom Júliusom Kocúrom.