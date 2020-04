KORONAVÍRUS Dánsko uvoľní niektoré obmedzenia, otvorí časť škôl a denné centrá

KODAŇ - Dánsko plánuje už na budúci týždeň uvoľniť niektoré z obmedzení, ktoré zaviedlo pred troma týždňami v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v krajine. Otvoriť sa v krajine 15. apríla majú denné centrá a základné školy pre deti navštevujúce prvú až piatu triedu. Oznámila to v pondelok podľa agentúry Reuters dánska premiérka Mette Frederiksenová s tým, že ide o prvý krok v rámci plánovaného postupného uvoľňovania opatrení.

Frederiksenová však Dánov zároveň varovala, aby sa pripravili na to, že nasledujúce mesiace budú musieť ešte žiť s obmedzeniami, informuje agentúra DPA. Premiérka ešte minulý týždeň avizovala, že Dánsko chce po Veľkej noci postupne rušiť niektoré obmedzenia, ak bude počet nových prípadov nákazy a úmrtí stále viac-menej stabilný.

Dánov teraz vyzvala, aby naďalej dodržiavali nariadenia vlády týkajúce sa hygieny či zachovávania odstupu od iných osôb. Premiérka tiež vyslovila obavu, že ak by sa všetky obmedzenia uvoľnili prirýchlo, hrozilo by, že počet infikovaných začne opäť prudko stúpať, a obmedzenia by museli znovu zaviesť.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Frederiksenová tiež uviedla, že minimálne do 10. mája zostanú v platnosti všetky ďalšie obmedzenia vrátane zákazu stretnutia viac ako desiatich ľudí. Väčšie zhromaždenia, napríklad hudobné festivaly, budú podľa jej slov zakázané prinajmenšom do augusta.

Zdroj: Getty Images

Dánsko, v ktorom dosiaľ evidujú takmer 4700 nakazených a 187 úmrtí, bolo jednou z prvých európskych krajín, ktoré v marci zaviedli prísne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. V rámci nich sa zatvorili školy, denné centrá, reštaurácie, kaviarne, telocvične a do krajiny sa zakázal vstup väčšine zahraničných občanov. Ešte pred touto severskou krajinou avizovali v pondelok uvoľnenie niektorých obmedzení Rakúsko a Česko.