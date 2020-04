KORONAVÍRUS na lietadlovej lodi: Kapitána zbavili vedenia, nákaza je nekontrolovateľná

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany zbavilo kapitána Bretta Croziera velenia nad lietadlovou loďou USS Theodore Roosevelt za nezvládnutie komunikácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu na palube. Velenie preberá bývalý veliteľ plavidla kontradmirál Carlos Sardiello.

Kapitán Brett Crozier "prejavil extrémne zlý úsudok uprostred krízy", uviedol vo štvrtok úradujúci minister námorníctva Thomas Modly, ktorého citovala agentúra AFP. Podľa Modlyho Crozier nekonal správne, keď zaslal veleniu emocionálny list, ktorý opisuje hrozbu prepuknutia nákazy medzi takmer 5000 námorníkmi na lodi. Obsah listu sa dostal začiatkom tohto týždňa do amerických médií.

Modly povedal, že na lodi zaznamenali dosiaľ 114 prípadov nákazy koronavírusom, žiadny však nie je závažný. Crozier podľa neho zveličoval závažnosť situácie, keď tvrdil, že námorníci bez urýchlenej pomoci zahynú. Podľa Modlyho kapitán "skreslil fakty o tom, čo sa deje na lodi", a vytvoril "trochu paniky", čo bolo zbytočné.

"Nepochybujem o tom, že kapitán Crozier urobil to, čo považoval za najlepšie v záujme bezpečnosti a zdravia posádky... Bohužiaľ, malo to opačný účinok," povedal úradujúci minister námorníctva Okrem toho, že vystrašil rodiny námorníkov, "vzbudil obavy v súvislosti s operačnými schopnosťami a operačnou bezpečnosťou tejto lode, čo by mohlo povzbudiť našich nepriateľov, aby hľadali výhody", dodal Modly.

Loď momentálne kotví na Guame v severozápadnej časti Tichého oceánu. Kapitán Brett Cozier upozornil Pentagón na situáciu v utorok. V liste uviedol, že vypuknutie nákazy na palube je nekontrolovateľné, pričom šírenie infekcie "naberá na rýchlosti". Ministerstvo vyzval na "bezodkladnú" pomoc. "Nie sme vo vojne, námorníci nemusia zomrieť," dodal Cozier.

Tisíce námorníkov z lietadlovej lode čaká evakuácia. Všetci nakazení ostanú na vojenskej základni Guam. Zdraví námorníci ju budú môcť opustiť a budú ubytovaní na ostrove. Loď by mala v chode udržiavať časť nenakazenej posádky.