KORONAVÍRUS Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Česku presiahol 3-tisíc

Ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, dosiaľ v Česku podľahlo 31 pacientov. Vyliečilo sa 45 ľudí. V laboratóriách zrealizovali takmer 50.000 testov.

Česká vláda ešte v pondelok do 11. apríla predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach. Do 11. apríla zostanú v ČR zatvorené aj reštaurácie. Do 11. apríla platí tiež obmedzenie voľného pohybu osôb.