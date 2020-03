Mrazivé varovanie epidemiológa: Koronavírus by mohol v USA zabiť až 200-tisíc ľudí

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Diana Černáková

WASHINGTON - Koronavírus by mohol v Spojených štátoch zabiť 100 000 až 200 000 ľudí, varoval dnes hlavný vládny expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci, ktorý je členom krízového štábu. Ako Fauci povedal v rozhovore so CNN, nakazených by potom mohli byť milióny.