KORONAVÍRUS Premiér terčom odporného útoku výrastkov! Je to hyenizmus, ste nechutní

"Toto nie je žiadna zábava, je to nechutné. Čo je na tom smiešne, že sa zameriavate na starších ľudí, zakašlete im do tváre, nahráte to a zabávate sa na tom?" uviedol rozhorčený ministe. Naráža tým na najnovší kanadský žart mladých ľudí po celom svete. Tí si vyhliadnu na ulici nič netušiacich starších ľudí, zakašľú im do tváre a so smiechom utečú preč. Svoje primitívne správanie neskôr zverejňujú a pretekajú sa v tom, kto je v tomto ohľade lepší, čiže drzejší a hlúpejší.

Sám Harris sa stal terčom podobného "žartu", keď v utorok prechádzal medzi kanceláriou a vládnymi budovami. "Neviem, či by bolo týmto ľuďom príjemné, keby sa niekto takto správal k ich babičke, dedkovi, mame, otcovi, alebo kamarátom trpiacim nejakým chronickým ochorením, napríklad cystickou fibrózou. Len sa pozrite na to, čo sa deje v Taliansku a iných štátoch únie, kde denne zomiera niekoľko stoviek ľudí," nedával si servítku pred ústa nahnevaný šéf rezortu.

Simon Harris Zdroj: profimedia.sk

Hovorca miestnej polície uviedol, že vedia o ľuďoch, ktorí šíria tieto videá, a budú sa nimi zaoberať. V tejto súvislosti bol v ešte pondelok zatknutý mladík z Waterfordu na juhovýchode Írska.