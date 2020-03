KORONAVÍRUS Muž celej dedine kúpil jedlo a bude tak robiť tri mesiace: Túto pochúťku dostali

Nemenovaný darca z Denchworthu v grófstve Oxfordshire sa vo svojej misii spojil so Stephenom Davidsonom, ktorý tam vlastní hostinec The Fox Inn. V piatok tak všetci obyvatelia dostali vyprážanú rybu s hranolkami a diať by sa tak malo podľa plánov aj v priebehu ďalších týždňov, pričom by sa pokrmy mali aj meniť. "Bol pripravený zaplatiť donášku raz týždenne, každému členovi obce. Povedal, že by to tak chcel robiť minimálne dvanásť týždňov. V závislosti od toho, ako sa to bude vyvíjať, by to mohol zvýšiť na dve týždenne," vysvetlil Davidson.

Stephen pózuje s jedlom, ktoré dostali obyvatelia Zdroj: profimedia.sk

Podľa Davidsona muž nie je častým návštevníkom jeho podniku a nechce byť menovaný, aby sa na neho nesústredila pozornosť. "Myslí si, že ľudia ako on, čo majú šťastie, že sú v ich situácii, by mali urobiť niečo pre svoje komunity, ak je to možné," poznamenal majiteľ Fox Inn. Darca chce vraj svojím počinom tiež poukázať na to, "aké dôležité sú hostince pre dedinský život" a dúfa, že ho budú nasledovať aj ďalší.

V Denchworthe, ktorý sa nachádza blízko mesta Wantage, žije 171 obyvateľov. Jedlo by im podľa Davidsona mala roznášať skupinka dobrovoľníkov, ktorí budú mať na sebe jednorazové rukavice a rúška. On s manželkou bude za prísneho dodržiavania hygienických noriem v hostinci variť obed.