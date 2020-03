KORONAVÍRUS Slováci distribuujú seniorom rúška: Dobrovoľníci v Košickom kraji im zriadili linku

"Do aktivít sa hlásia ďalšie desiatky dobrovoľníkov," priblížila hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Ako informovala, okrem šitia a distribúcie ochranných rúšok dobrovoľníci zabezpečujú seniorom aj osobné návštevy či psychologickú podporu, a to prostredníctvom telefonickej linky. "Dobrovoľníkov môžu kontaktovať aj v prípade, ak potrebujú napríklad vyvenčiť domáceho miláčika, či priniesť knihu na prečítanie," doplnila Terezková s tým, že rozhovor na telefonickej linke 0905601861 poskytujú študenti psychológie a pracovníci z liniek dôvery.

Dodala, že DCKK chce byť nápomocné aj rodinným príslušníkom seniorov, a to najmä v prípade, keď sa s ním nevedia skontaktovať. "Okrem polície je možné upovedomiť aj dobrovoľníkov, ktorí situáciu preveria," vysvetlila. Do služby pomoci seniorom je aktuálne zapojených približne 40 dobrovoľníkov. Medzi desiatkami ďalších záujemcov sú "najmä študenti psychológie či sociálnej práce, aj opatrovateľky, ktoré by za iných okolností vykonávali svoju prácu za hranicami Slovenska", doplnila.

Záujem o dobrovoľnícke aktivity ocenil i predseda KSK Rastislav Trnka, a to najmä z dôvodu vysokého počtu seniorov v kraji. "V Košickom kraji žije v rámci Slovenska najvyšší počet ľudí nad 65 rokov, a to takmer 123.000. Aj preto sa snažíme robiť všetko pre to, aby naši seniori boli čo najviac chránení a aby sa ich šírenie nového koronavírusu dotklo čo najmenej," uviedol v tejto súvislosti.

Spišská Stará Ves zaobstarala rúška

V snahe ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva zaobstaralo mesto Spišská Stará Ves 650 ochranných rúšok. Informovala o tom prednostka mestského úradu Anna Horníková, časť ich už samospráva rozdistribuovala, časť je pripravená na osobný odber.

"V prvej etape sme seniorom nad 70 rokov distribuovali ochranné rúška každému do poštovej schránky. V druhej etape odovzdávame rúška občanom nad 60 rokov," uviedla s tým, že seniori v tejto vekovej kategórii si môžu rúška vyzdvihnúť na mestskom úrade. Ako doplnila, samospráva svojich obyvateľov o opatreniach vlády v súvislosti s prevenciou šírenia nového koronavírusu informuje prostredníctvom svojej internetovej stránky, mobilnej aplikácie a mestského rozhlasu.