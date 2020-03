KORONAVÍRUS Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Taliansku za jediný deň 368 ľudí

V regióne Lombardsko, ktorý je pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahnutý najviac, zaznamenali až 252 úmrtí za jeden deň. Celkovo tak v krajine od vypuknutia nákazy zaznamenali 1809 obetí. Je to najviac smrteľných prípadov v súvislosti s touto nákazou mimo územia Číny.

V Taliansku sa dosiaľ koronavírusom nakazilo 24.747 ľudí, vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré v nedeľu podvečer zverejnil úrad civilnej ochrany. Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa rozšíril ďalej do Číny i do zahraničia.