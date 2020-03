Na výletnej lodi v Egypte je v karanténe cez 150 turistov: Infikovaných je 45 ľudí

Dnes egyptské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že sa okrem 12 členov posádky koronavírus potvrdil u ďalších 33 ľudí. Z celkových 45 infikovaných je 19 cudzincov, uviedlo ministerstvo bez bližších podrobností o ich štátnej príslušnosti. Nikto z nich zatiaľ nemá príznaky.

Egyptské ministerstvo zdravotníctva spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v piatok potvrdili, že sa koronavírusy na lodi nakazilo 12 členov posádky, ktorí však boli bez príznakov. Egypťania sa zrejme nakazili od taiwanskej turistky s americkým občianstvom, u ktorej sa choroba potvrdila po návrate na Taiwan. Nakazení mali podľa vyhlásenia úradov byť prepravení do izolácie v nemocnici na severe Egypta.

Šéfkuchár na lodi AP oznámil, že sa ministerstvo zaujímalo o ďalších členov posádky, ktorí mali príznaky chrípky. "Niektorým z nás bolo zle. Niektorí mali horúčku," uviedol. Dvanásť infikovaných bolo izolovaných v treťom poschodí plavidla bez kontaktu s turistami. Podľa šéfkuchára sú medzi infikovanými dvaja neplnoletí. Ostatní na palube čakajú na výsledky testov.

Výletná loď cestu začala v Luxore, ktorý leží asi 655 kilometrov južne od Káhiry, v nedeľu. Plavidlo, v ktorom je asi 60 kajút, sa na ceste do Asuánu trikrát zastavilo. Na spiatočnej ceste sa loď podľa šéfkuchára opäť trikrát zastavila, čím sa zvýšil počet ľudí, ktorí mohli byť vírusu vystavení. Egyptské úrady predtým informovali iba o troch potvrdených prípadoch. Na celom Blízkom východe sa pritom nákaza potvrdila už u viac ako 6000 ľudí, z toho najviac v Iráne.