PRÁVE TERAZ Tragédia uprostred mesta: Hotel slúžiaci ako karanténa sa zrútil, VIDEO 30 ľudí pod troskami!

Hotel bol využívaný na karanténu osôb, ktoré prišli do kontaktu s ľuďmi infikovanými novým koronavírusom SARS-CoV-2. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnej administratívy o tom informovala agentúra AFP. Hotel Sin-ťia v prímorskom meste Čchüan-čou sa zrútil o 19:30 h. miestneho času (12:30 h. SEČ), pričom podľa miestnej vlády sa za prvú hodinu a pol záchranných prác podarilo spod sutín vyslobodiť 23 osôb.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

V hoteli bolo až 80 izieb, ktoré využívali ako karanténu kvôli koronavírusu

Budova s 80 izbami bola pritom len nedávno premenená na karanténne centrum pre osoby podozrivé z nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, uviedol denník People's Daily (Žen-min ž'-pao) čínskej komunistickej strany.

V rozhovore s novinármi servera Beijing News jedna žena uviedla, že v hoteli mala príbuzných vrátane sestry a teraz sa s nimi nemôže telefonicky spojiť. "Som tiež v karanténe (v inom hoteli) a mám veľké obavy. Neviem, čo mám robiť. Boli zdraví, merali si každý deň teplotu a testy ukázali, že je všetko v normále," povedala.

Miestna vláda uviedla, že v provincii Fu-ťien je koronavírusom nakazených 296 ľudí a 10.819 bolo umiestnených do izolácie pre podozrenie, že prišli do blízkeho kontaktu s nakazenými. Celosvetovo sa už podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) koronavírusom nakazilo viac ako 105.000 ľudí. Cez 3500 ľudí chorobe podľahlo, väčšina v provincii Chu-pej, odkiaľ sa nákaza začala šíriť.