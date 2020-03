VOĽBY 2020 Po voľbách sa nanovo kreuje aj štátna volebná komisia

BRATISLAVA - Po parlamentných voľbách sa bude nanovo kreovať aj zloženie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Jej členovia sú delegovaní aj parlamentnými stranami. Funkčné obdobie štátnej komisie sa končí dňom zloženia sľubu členmi novej komisie. Potvrdila to vedúca Úradu štátnej komisie Michaela Ružičková.

Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

Najneskôr 60 dní po vyhlásení výsledkov parlamentných volieb musia predsedovi Národnej rady (NR) SR oznámiť údaje o členovi štátnej komisie predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu (ÚS) SR, predseda Najvyššieho súdu (NS) SR, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Komisia má 14 členov. Desiatich delegujú do štátnej komisie politické strany, ktoré sa po voľbách dostanú do parlamentu, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu je rovnaké. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie. Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda ÚS SR a NS SR, generálny prokurátor a predseda NKÚ.