ONLINE Koronavírus v Európe: Počet nakazených je v Česku už 12! U nás zatvárajú ďalšiu školu

16:37 Štátne hmotné rezervy dokupujú zásoby prostriedkov na vykrytie krízovej situácie, uviedol Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) predpokladá, že rúška pre lekárov v súvislosti s koronavírusom by mali byť na sklade cez víkend. Informoval o tom pred štvrtkovým zasadnutím vlády. "Vláda požiadala štátne hmotné rezervy, aby použili mimoriadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní," uviedol Pellegrini. Dodal, že podľa jeho informácií sa vo štvrtok rokuje a robí prieskum trhu s vybranými firmami, ktoré by vedeli dodať ochranné rúška. Štát sa ich pokúsi nakúpiť za čo najlepšiu sumu, povedal Pellegrini. "Nerobme paniku, že musí päť miliónov ľudí behať s rúškami po krajine," podotkol Pellegrini.

Premiér tiež poznamenal, že privátne ambulancie mali rozmýšľať a zaobstarať si rúška skôr. "Nemôžeme všetko robiť na úkor štátu. Štát sa musí postarať o štátne a verejné zariadenia, ale ak tých rúšok bude dosť, poskytneme ich aj súkromným lekárom," hovorí Pellegrini. Má aj dohodu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ak by bolo treba rúška okamžite poskytnúť, tak Maďarsko ich Slovensku dodá.

16:30 Prepravca United Airlines pre koronavírus zredukuje aj domáce lety v USA

Americká letecká spoločnosť United Airlines oznámila, že od apríla zredukuje svoju prepravnú kapacitu o 20 percent na medzinárodných linkách a o 10 percent v USA, keďže zápasí s problémom slabého dopytu v dôsledku epidémie koronavírusu. Stala sa tak prvou leteckou firmou, ktorá ohlásila obmedzenie vnútroštátnej americkej leteckej dopravy. Predstavitelia spoločnosti United uviedli, že firma dočasne uzemní bližšie nekonkretizovaný počet lietadiel.

United Airlines Zdroj: TASR/AP

16:30 SAD Žilina preventívne vydezinfikuje 300 autobusov

Spoločnosť SAD Žilina preventívne vydezinfikuje takmer 300 autobusov mestskej a prímestskej dopravy v Žilinskom kraji. Prvá etapa dezinfekcie, ktorá má znížiť riziko šírenia koronavírusu, sa uskutoční v piatok (6. 3.) v Martine a na budúci týždeň v Čadci a v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

"Dezinfekcia bude vykonaná metódou elektrostatického postrekovania. Do vnútorných priestorov autobusov sa rozpráši elektrostatický roztok, ktorý má oproti iným bežne používaným dezinfekciám v autobusoch lepšiu priľnavosť kvapaliny k povrchu. Dôvodom, prečo sa spoločnosť rozhodla práve pre túto metódu dezinfekcie, je, že sa považuje za vysoko a dlhodobo účinnú a zabráni najmä šíreniu nebezpečných vírusových ochorení, baktérií či chrípkovej epidémii," uviedla hovorkyňa SAD Žilina.

Zamestnancov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s cestujúcou verejnosťou (vodiči a pracovníci klientskych centier) vybavia antibakteriálnymi a dezinfekčnými gélmi na ruky. "V týchto podmienkach budú pre nich predstavovať hlavné preventívne opatrenie proti nákaze koronavírusom. Upozorňujeme, že v prípade, ak máte podozrenie na príznaky ochorenia koronavírusom, je potrebné sa vyhnúť cestovaniu v hromadnej doprave a vyhľadať včas lekársku starostlivosť," uzavrela Strelcová.

16:27 Mala by byť pripravená aplikácia, aby sa elektronicky zvládal manažment pacienta a ochorenia

Prezident SLK poďakoval za ponuku NCZI. Ako uviedol, mala by byť pripravená aplikácia na to, aby elektronicky zvládali manažment pacienta a ochorenia. Zabezpečené to má byť na takej úrovni, aby pacient neblúdil po systéme zdravotníckych zariadení, ale aby sa to, čo sa dá vyriešiť bez jeho prítomnosti v ambulancii, odizolovalo. Ako Kollár informoval, zástupca komory bude po novom účastníkom krízového štábu. Mala by tak byť zabezpečená komunikácia medzi krízovým štábom, organizačným výborom a lekármi.

Marian Kollár Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

16:26 Prehodnocovanie možnosti nového kódu 14-dňovej karanténnej PN-ky

Ako Pellegrini dodal, bude sa tiež v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a ambulantným sektorom prehodnocovať možnosť nového kódu 14-dňovej karanténnej PN-ky. Majú sa stanoviť kritériá, aby bolo možné v prípade cestovateľskej anamnézy a už aj konkrétnych príznakov priamo stanoviť diagnózu a nechať človeka na karanténnej PN-ke.

Premiér zároveň uistil všetkých lekárov aj z ambulantného sektora, že pokračuje proces nákupu štátnych hmotných rezerv. Lekári by si podľa neho mohli od firiem kúpiť ochranné pomôcky, ktoré by nekupovali štátne hmotné rezervy.

16:24 Na Slovensku sa zintenzívni informačná kapaň pre občanov

S prezidentom Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariánom Kollárom sa tiež s Pellegrinim dohodli, že zintenzívnia informačnú kampaň pre všetkých občanov. Chcú apelovať na to, aby ľudia nechodili do ambulancií a čakární, ak budú mať príznaky podobné ochoreniu na koronavírus alebo je u nich riziko, že by mohli byť infikovaní týmto vírusom. "Budeme pripravovať ďalší televízny a rozhlasový spot, ktorý opäť požiadame všetky televízie bezplatne vysielať, aby sme ľudom povedali, ako majú postupovať," povedal Pellegrini.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

V najbližších dňoch sa majú tiež posielať SMS správy všetkým občanom s aktívnym mobilným telefónom na území SR. Budú ich upozorňovať, aby nechodili do nemocničných zariadení, ale telefonicky konzultovali svoj zdravotný stav a aby všetci tí, ktorí môžu, využívali na predpis liekov elektronický recept.

16:22 Pri odbere vzoriek na kontrolu sa má prechádzať na iný systém, uviedol Pellegrini

Pri odbere vzoriek na kontrolu sa má prechádzať na iný systém. Ak bude podozrenie na ochorenie koronavírusom, a dotyčný nebude mať vážne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu, po telefonickej konzultácii zostane doma. Sanitka s personálom na odber krvi a vzoriek príde priamo k nemu domov. Pacient teda nebude hospitalizovaný, ak sa nezhorší jeho zdravotný stav. Predseda vlády Peter Pellegrini to uviedol na tlačovom brífingu po stretnutí so Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Rozširuje sa tiež počet miest, na ktorých budeme môcť vykonávať testy. Doteraz sa robili len v Bratislave, v priebehu nasledujúcich dní sa budú školiť pracovníci Úradu verejného zdravotníctva z Košíc a Banskej Bystrice. "Aby sme mohli o niekoľko dní alebo pár týždňov vykonávať testy aj tam, čím skrátime celú dobu vyšetrenia o prevozy, čo zefektívni situáciu," uviedol premiér.

15:55 Na Slovensku bolo negatívnych 306 vzoriek testovaných na koronavírus

Už 306 vzoriek, ktoré na Slovensku testovali na ochorenie COVID-19, je negatívnych. Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený. Vo štvrtok poobede o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

15:51 Medzi štyrmi novými prípadmi nákazy koronavírusom v Českej republike nie je dieťa

Pôvodne českého ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že medzi nakazenými je aj jedno dieťa z Prahy, ktoré sa s otcom koncom februára vrátilo z Talianska, neskôr však úrad túto informáciu stiahol.

15:47 Dodávky liekov a rúšok do Európy meškajú

Dodávky liekov a rúšok do Európy meškajú, vyhlásili predstavitelia Európskej únie (EÚ) a priemyselných asociácií. Výpadok dodávok podľa nich môže zväčšiť už dnes akútny nedostatok liekov na kontinente. Správu priniesla vo štvrtok agentúra Reuters.

Zdroj: TASR/Chinatopix via AP

Mnohé krajiny sa pri dodávkach liekov spoliehajú na Čínu, ktorá je ohniskom nového koronavírusu. EÚ v týchto dňoch vyhodnocuje meškanie dodávok liekov a lekárskych potrieb z Ázie. Európska komisia varovala, že niektoré krajiny sú od dodávok z Číny závislé. Napríklad do Francúzska mieri z Číny až 40 percent celkového dovozu liekov.

Obavy Komisie sa zväčšili po tom, čo India, ktorá je ďalším veľkým dodávateľom, obmedzila vývoz niektorých liekov. "V Číne sa vyrábajú mnohé z aktívnych farmaceutických prísad, šírenie vírusu ovplyvňuje miestnu výrobnú kapacitu a stabilitu dodávok," uviedla Európska agentúra pre lieky (EMA). "To by mohlo viesť k nedostatku liekov na celom svete", dodala EMA.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

15:39 Vo Francúzsku zomreli kvôli koronavírusu ďalší dvaja ľudia

Francúzske ministerstvo zdravotníctva oznámilo vo štvrtok ďalšie dva úmrtia v dôsledku nákazy koronavírusom, čím sa celkový počet mŕtvych v krajine zvýšil na šesť. Informovala o tom agentúra AFP. Od stredy ministerstvo potvrdilo 92 nových prípadov. Ide o zatiaľ najvyšší nárast nakazených v krajine v priebehu jedného dňa. Celkovo Francúzsko zaznamenalo 377 prípadov koronavírusu.

15:32 Lufthansa ruší v marci 7 100 letov

Spoločnosť Lufthansa zruší v marci 7 100 európskych letov z dôvodu rozšírenia koronavírusu a vplyvu, ktorý má na lety. Nemecká letecká spoločnosť tvrdí, že väčšina týchto zrušených letov predstavuje interné nemecké lety a lety do Talianska. Lufthansa tiež ruší všetky lety do Izraela z dôvodu nových predpisov o vstupe.

Zdroj: SITA/AP

15:15 Vedúci leteckých spoločností požiadali podľa CNN amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších predstaviteľov Bieleho domu, aby nepodnikli kroky, ktoré by viedli k spomaleniu leteckej dopravy. Administratívu žiadajú, aby verejne neodradila Američanov od letov, pričom uviedli, že ich podniky sú v ohrození, ak vláda začne varovať pred komerčným leteckým cestovaním.

15:05 Počet nakazených v Holandsku stúpol na 82

Podľa holandských zdravotníckych orgánov sa potvrdené prípady nového koronavírusu v Holandsku viac ako zdvojnásobili na 82.

Zdroj: SITA/AP/Hassan Ammar

14:59 U dvoch osôb s podozrením na koronavírus v Banskej Bystrici sú výsledky negatívne

U dvoch z piatich osôb, ktoré v týchto dňoch prijali na oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na nový koronavírus, sú výsledky negatívne. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. U ďalších troch výsledky testov zatiaľ nie sú známe.

14:53 Univerzita Komenského prijala preventívne opatrenia

"Lekárska fakulta UK dnes v dopoludnajších hodinách zaznamenala prípad študenta, ktorý prejavoval príznaky infekčného ochorenia," uviedla to pre Topky.sk hovorkyňa Lenka Miller z Univerzity Komenského v Bratislave a dodala, že z preventívnych dôvodov nariadil dekan LF UK prerušiť výučbu s okamžitou platnosťou do pondelka.

Univerzita Komenského Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala viacero opatrení," uzavrela hovorkyňa.

14:50 Podľa amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb, ako aj od štátnych a miestnych vlád je v Spojených štátoch evidujú 161 prípadov nového koronavírusu.

14:48 Irán odporúča obmedziť používanie papierových peňazí

Irán postaví kontrolné stanovištia s cieľom obmedziť cestovanie medzi veľkými mestami. Minister zdravotníctva tiež vo štvrtok vyzval obyvateľov, aby obmedzili používanie papierových peňazí.

14:44 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica zakázala návštevy

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica dnešným dňom zakázala návštevy. Ako nemocnica informuje na sociálnej sieti, dôvodom je aktuálna situácia a možná hrozba ochorenia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2. Okrem návštev zakázali aj príjem sprevádzajúcich osôb na denné pobyty na všetkých klinikách. Informovala o tom nemocnica s tým, že zákaz platí do odvolania.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zdroj: TASR - Branislav Račko

14:42 Let, ktorým mali z KĽDR evakuovať zahraničných diplomatov, zrušili

Evakuačný let, ktorým mali v piatok v súvislosti s obavami z nakazenia koronavírusom previezť desiatky zahraničných diplomatov z karantény v severokórejskej metropole Pchjongjang, bol zrušený. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z KĽDR.

Tento zdroj uviedol, že "piatkový let zrušilo Rusko z neznámych príčin". Či bude naplánovaný nový let a kedy sa uskutoční nie je známe. Ruské ministerstvo zahraničných vecí túto informáciu nepotvrdilo. Vláda KĽDR na požiadavky CNN o vyjadrenie nereagovala. Severokórejský štátny letecký prepravca Air Koryo mal z krajiny previezť do ruského mesta Vladivostok približne 60 zahraničných diplomatov.

14:37 "Sme na vrchole globálnej epidémie," povedal izraelský premiér

Izrael nariadil v stredu v súvislosti so šírením nového koronavírusu dvojtýždňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska alebo Švajčiarska. Už skôr zakázal Izrael vstup na svoje územie cudzincom, ktorí sa 14 dní pred príchodom do Izraela nachádzali v pevninskej Číne, Hongkongu, Macau, Thajsku, Singapure, Južnej Kórei, Japonsku alebo Taliansku. Všetkým Izraelčanom, ktorí tieto oblasti nedávno navštívili, odporučili zostať v domácej karanténe počas 14 dní.

Opatrenia počas parlamentných volieb v Izraeli, ktoré sa konali v pondelok Zdroj: SITA/AP Photo/Mahmoud Illean

"Sme na vrchole globálnej epidémie," povedal na margo najnovších opatrení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Sme na tom lepšie ako iné krajiny, pretože sme prijali prísne, veľmi prísne opatrenia na spomalenie šírenia tohto vírusu," dodal. Izrael v súčasnosti eviduje 15 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, ale zatiaľ nijaké úmrtia.

14:34 V Grécku hlásia až 21 nových prípadov

Grécku vo štvrtok potvrdili 21 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o členov skupiny, ktorá sa nedávno vrátila z Izraela. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa miestne úrady. "Z 24 bolo 21 ľudí testovaných pozitívne," uviedol Sotiris Tsiodras z gréckeho Úradu verejného zdravotníctva (EODY). Celkovo doteraz zaznamenali v Grécku 31 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi

14:30 Počet nakazených v Česku stúpol na 12

Počet nakazených koronavírusom podľa českého ministerstva zdravotníctva stúpol na 12. Informoval o tom český portál Lidovky.cz s tým, že dva prípady sú kontakty už nakazených, ďalšie dva sú muž a dieťa z Prahy, ktorí sa koncom februára vrátili z Talianska. Podobne ako iní nakazení sú hospitalizovaní v pražskej Nemocnici na Bulovke, zatiaľ čo hygienici zisťujú, s kým prišli do kontaktu.

14:28 Televízna stanica RTBF informovala, že vedenie Atómia, jednej z hlavných atrakcií v Bruseli, pre riziko šírenia koronavírusu rozhodlo o obmedzení počtu návštevníkov vo výťahoch. Spoločnosť prevádzkujúca Atómium znížila počet návštevníkov v hlavnom výťahu, ktorý ich vyvezie do výšky 102 metrov, z 18 na desať. Minulý rok budovu, ktorá znázorňuje 165 miliárdkrát zväčšenú základnú bunku kryštalickej mriežky železa, navštívilo vyše 650.000 ľudí.

14:25 V Belgicku pribudlo za uplynulých 24 hodín 27 nových prípadov

Celkový počet nakazených tak stúpol na 50, informovalo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo spresnilo, že 16 nových prípadov zaznamenali vo Flámsku, dva v Bruseli a deväť vo Valónsku. Väčšina pozitívne testovaných sa vrátila z dovoleniek v Taliansku a má len mierne príznaky choroby (infekcie horných dýchacích ciest). Všetci pacienti sú izolovaní a liečení doma alebo v nemocnici.

Zdroj: TASR/AP

14:24 V Egypte sa potvrdila nákaza u prvého egyptského občana

Podľa miestneho ministerstva zdravotníctva do krajiny pricestoval zo Srbska cez Francúzsko. V krajine boli už predtým zaznamenané dva prípady nákazy koronavírusom, avšak v oboch prípadoch išlo o cudzincov. Jeden z nich sa už vyliečil a z karantény ho prepustili.

14:19 Počet nakazených v New Yorku sa zvýšil

Mesto New York potvrdilo dva nové prípady koronavírusu. Kancelária primátora Billa de Blasia dnes ráno informovala CNN, čím sa celkový počet potvrdených prípadov v štáte zvýšil na 13. Prípady boli potvrdené cez noc. Úplné správy z kancelárie starostu sa očakávajú neskôr.

14:17 Polícia opäť upozorňuje na hoaxy o koronavíruse

Polícia znovu upozorňuje na hoaxy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach o utajovanom koronavíruse na Slovensku. Do stredajšieho večera pritom nebol na Slovensku potvrdený žiadny prípad koronavírusu. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, niekoľkým Slovákom to je ľúto, a preto na sociálnych sieťach šíria statusy a komentáre o tom, že vírus už na Slovensko dorazil, ale všetci o tom musia mlčať - od doktora po vrátnika na Kramároch. Medzi týmito šíriteľmi sú milovníci konšpirácií, ale aj takí, ktorí zámerne klamú a zabávajú sa na tom.

Zdroj: gettyimages.com

Ako uviedla polícia, v prípade, že koronavírus bude na Slovensku potvrdený, budú o tom informovať príslušné úrady a informácie zverejnia aj na policajnej stránke. Najlepším zdrojom informácií je facebooková stránka Úradu verejného zdravotníctva SR, kde sú nielen aktuálne fotografie a správy z nemocníc, ale aj preventívne rady a edukatívne informácie o koronavíruse.

14:12 V Rakúsku sa vyliečili prvé dve osoby nakazené koronavírusom

Dvaja pacienti, u ktorých ako u prvých v Rakúsku potvrdili nový koronavírus, sa z ochorenia vyliečili a môžu opustiť univerzitnú kliniku v Innsbrucku. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie denníka Der Standard s tým, že celkový počet nakazených sa v krajine zvýšil na 38.

Zdroj: Der Standard

Muža a ženu vo veku 24 rokov hospitalizovali 24. februára. Do Innsbrucku pricestovali niekoľko dní predtým osobným autom z okolia talianskeho mesta Bergamo ležiaceho v najviac postihnutom regióne Lombardsko. V izolácii strávili desať dní. Dvojica už niekoľko dní nemala zvýšenú teplotu a koronavírus u nich opätovne nepotvrdili ani pri dvakrát opakovanom testovaní. To podľa vyjadrení primára infekčného oddelenia kliniky Güntera Weissa znamená, že sa z ochorenia vyliečili a nákazu už ďalej nešíria.

14:07 Bratislavské mestské časti zrušili niektoré verejné podujatia

Bratislavské mestské časti zrušili z dôvodu prevencie pred koronavírusom niektoré plánované verejné podujatia, určené najmä seniorom. "Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri tomto ochorení, preto v súvislosti s našimi seniormi prijímame preventívne opatrenia, ktoré majú zvýšiť ich ochranu pred prípadným nakazením," uviedla na sociálnej sieti mestská časť Nové Mesto.

Mestská časť Nové Mesto zrušila galakoncert v Istropolise naplánovaný na utorok 10. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ). "Rozumieme obavám zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom v posledných týždňoch prináša. Zároveň za rovnako dôležité považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike. Viac ako samotný výskyt vírusu je totiž ohrozením práve panika a nedodržiavanie základných pravidiel, ktoré zamedzujú jeho šíreniu," uvádza Nové Mesto a dodáva, že spolu s ďalšími samosprávami je v nepretržitom kontakte s odborníkmi a štátnymi aj verejnými inštitúciami.

Mestská časť Ružinov tiež zrušila niektoré hromadné podujatia. "Na úrade pristupujeme k obmedzeniu akcií organizovaných mestskou časťou, kde sa na jednom mieste stretáva väčšie množstvo navzájom neznámych detí alebo seniorov. Nebudeme teda rušiť napríklad korčuľovanie škôlkarov z rovnakej triedy na zimnom štadióne, ale v marci nezorganizujeme vítanie detí do života a presunieme ho na ďalší mesiac," uviedol starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.

Staré Mesto zrušilo marcové popoludňajšie besedy v Pistoriho Paláci, na ktorých sa zúčastňujú prevažne seniori. "Zhodnotili sme situáciu a keďže naše poobedňajšie Besedy u Pistoriho sú obvykle navštevované najcitlivejšou skupinou našich spoluobyvateľov, rozhodli sme sa všetky štyri marcové besedy zrušiť," informovalo Staré Mesto na sociálnej sieti.

14:03 Zákaz návštev v Nemocnici Krompachy

„Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi, bude v Nemocnici Krompachy dňom 06.03.2020 vyhlásený z dôvodu pretrvávajúceho výskytu chorobnosti na respiračné ochorenia a chrípku zákaz návštev na všetkých oddeleniach až do odvolania," informovala o tom Topky.sk tlačová hovorkyňa Martina Pavliková.

13:57 Indické hlavné mesto Naí Dillí oznámilo okamžité zatvorenie všetkých základných škôl do 31. marca, aby sa zabránilo šíreniu vírusu medzi deťmi. Informovalo tom CNN odvolávajúc sa na zástupcu hlavného mesta Manisha Sisodia

13:45 Saková informovala o opatreniach na Slovensku

Od piatku (6. 3.) do nedele (8. 3.) budú na štátnych hraniciach opäť spomaľovať dopravu, aby cestujúcich prichádzajúcich z Rakúska či Talianska preventívne informovali o tom, čo robiť, ak by sa u nich začali prejavovať symptómy, naznačujúce riziko infekcie koronavírusom. Po štvrtkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

Potvrdila, že naďalej sa vykonávajú kontroly na letiskách. Ocenila prácu ústredného krízového štábu, ktorý zriadili na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR na konci februára. "Jediný problém, ktorý sa rieši, je zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov pre Správu štátnych hmotných rezerv SR, aj v tomto prípade však vláda urobila potrebné kroky. Všetky procesné kroky riešime, štáb pracuje komplexne a širokospektrálne," uviedla Saková.

13:23 Prvý potvrdený prípad nového koronavírusu bol zistený už aj v Južnej Afrike. Ide o 38-ročného muža, ktorý odcestoval do Talianska so svojou manželkou v skupine 10 ľudí, ktorí sa 1. marca vrátili do Južnej Afriky.

13:17 Škola v meste Osnabrück v severozápadnom Nemecku vyslala konvoj autobusov a sanitiek, aby vyzdvihli skupinu 55 žiakov a učiteľov z lyžiarskeho výcviku v južnom Tirolsku. Informoval o tom The Guardian.

Zdroj: Getty Images

Dvaja lekári a ďalší zdravotnícky personál, ako aj rodičia, sú súčasťou skupiny vyslanej na návrat detí, z ktorých dvaja mali podozrenie na koronavírus. Dieťa s horúčkou už bolo vyzdvihnuté jej otcom a je testované. Deti sa majú rozdeliť do dvoch skupín. Podozrivé prípady s lekárskym personálom budú cestovať v jednom autobuse, tie, ktoré sa považujú za zdravé, v druhej. Konvoj sa očakáva v piatok v Osnabrücku.

13:15 Pre riziko nákazy bude zatvorená betlehemská bazilika

Prvé štyri prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV2 nahlásili vo štvrtok aj na území Západného brehu spravovaného palestínskymi samosprávnymi úradmi. Podľa spravodajského portálu i24news palestínska samospráva v súvislosti okamžite vyhlásila stav núdze v mestách Betlehem a Jericho, ako aj v severnej časti Predjordánska. V meste Betlehem tiež nariadila na 14 dní zavrieť školy a univerzity, ako aj chrámy a mešity.

Ako informovala agentúra Reuters, zatvorená bude preto aj Bazilika narodenia Pána. Jej správca uviedol, že rešpektuje rozhodnutie úradov, "pretože bezpečnosť je prioritou." Dodal, že ak chrám nebude "zavretý hneď dnes, stane sa tak najneskôr zajtra" (v piatok).

13:10 Prvým nakazeným Európanom mohol byť 33-ročný nemecký podnikateľ

Prvým Európanom (tzv. pacientom 1), ktorý sa v januári nakazil novým koronavírusom, mohol byť 33-ročný nemecký podnikateľ. Uvádza sa to v liste nemeckých expertov zverejnenom tento týždeň v odbornom časopise New England Journal of Medicine, informoval vo štvrtok denník The Guardian.

Zdroj: SITA/AP

Išlo o inak zdravého muža, u ktorého sa 24. januára prejavila bolesť hrdla, symptómy nachladnutia a bolesti svalov. Nasledujúci deň mu vystúpila teplota na 39,1 stupňa Celzia a dostal kašeľ spojený s vykašliavaním hlienu. Večer ďalšieho dňa sa jeho stav zlepšil, a tak 27. januára sa už vrátil do práce. Pred vypuknutím ochorenia (20. a 21. januára) absolvoval sériu stretnutí s čínskou obchodnou partnerkou, ktoré sa konali v priestoroch firmy neďaleko bavorskej metropoly Mníchov.

13:05 Košice plánujú preventívne dezinfikovať vozidla MHD

Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice Vladimír Padyšák v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu vydal príkaz na mimoriadnu komplexnú dezinfekciu všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Dezinfikovať budú madlá vo vozidlách nad rámec ich bežnej každodennej hygienickej údržby. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan

Bude sa na to využívať takzvaná vírusinaktivačná dezinfekcia, respektíve dezinfekcia na báze chlóru. Spomínaná dezinfekcia sa bude vykonávať približne trikrát denne po pristavení autobusov do garáží a električiek do vozovne. Magistrát mesta Košice bude vybavený dezinfekčnými stojanmi na dezinfekciu rúk na frekventovaných miestach. Dodatočné hygienické pomôcky dostane aj 40 materských škôl v meste. V priestoroch magistrátu sú pripravené hygienické rúška pre zamestnancov, ktorí pracujú v podateľni a kancelárii prvého kontaktu.

13:02 Palestínska autonómia nariadila hotelom na Západnom brehu Jordánu, aby kvôli koronavírusu prestali prijímať zahraničných turistov.

13:00 Hovorca britského predsedu vlády Boris Johnson tvrdí, že vláda nebude musieť požiadať EÚ o predĺženie prechodného obdobia brexitu v dôsledku koronavírusu.

Boris Johnson Zdroj: SITA/AP/Leon Neal

12:57 Česko prerušilo lety so severotalianskými regiónmi a Južnou Kóreou

Od dnešného dňa je kvôli obavám zo šírenia nového typu koronavírusy prerušené letecké spojenie Českej republiky so severotalianskými regiónmi a Južnou Kóreou. Informuje o tom český potál Blesk.cz. Vládou nariadený zákaz sa dotkol asi 50 letov týždenne. Predtým vláda zastavila na dobu neurčitú priame lety do Číny.

12:45 Predseda vlády SR vydal pokyn na obmedzenie zahraničných ciest zamestnancov ministerstiev

Na dnešnom rokovaní vlády preberali ministri spoločne s predsedom vlády aktuálnu situáciu okolo koronavírusu. Členovia vlády sa oboznamujú nie len od predsedu vlády, ale aj od svojich zahraničných partnerov s najčerstvejšími informáciami, ktoré sú k dispozícii, tak aby ich mohli ďalej komunikovať. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Počas rokovania vlády zároveň premiér Peter Pellegrini vydal pokyn ministerstvám, aby z dôvodu rizika koronavírusu obmedzili zahraničné pracovné cesty zamestnancov len na nevyhnutné minimum.

12:35 Talianska vláda nariadila zrušenie všetkých verejných podujatí, uzavretie divadiel a kín, a vyzvala obyvateľov, aby na verejnosti udržiavali od druhých ľudí minimálny odstup jedného metra.

Zdroj: SITA/AP

12:27 Kvôli uzavretiu škôl, ktoré mnohé krajiny urobili v opatreniach snažiacich sa zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu, zostalo doma na 290,5 milióna žiakov a študentov v 22 štátoch. Informovala o tom Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na svojich stránkach s tým, že školy celonárodne uzavrelo už 13 krajín.

12:10 V Taliansku hlásia nakazených všetky regióny. Pre 8,5 milióna žiakov a študentov sa začali kvôli koronavírusu nútené prázdniny. Cirkev na severe krajiny dokonca zrušila omše.

Zdroj: SITA/AP

12:05 Vypuknutie koronavírusu môže podľa leteckého orgánu IATA pre letecký priemysel stáť stratené príjmy až 113 miliárd dolárov. V tom najhoršom prípade by k veľkým poklesom došlo v Ázii a Európe. Podľa organizácie IATA môžu európske letecké spoločnosti zaznamenať pokles počtu cestujúcich o 24%. Informuje o tom CNN.

11:46 Irán uvádza 3 515 prípadov koronavírusu a 107 úmrtí

Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi

11:38 Nové opatrenia v Česku

Testy kvôli prípadnej nákaze koronavírusy sa nebudú robiť už len ľuďom, ktorí sa vrátili z vybraných rizikových oblastí. Zdravotníci je vykonajú všetkým ľuďom, ak to ustanovuje lekár či hygienik. Na tlačovej konferencii to dnes povedal námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula. Dodal, že vyšetrenie potvrdila doteraz infekciu u ôsmich ľudí. Všetci si ju priviezli z cudziny. V Česku experti prenos nezaznamenali.

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

11:32 V Rooseveltovej nemocnici prijali 5 osôb s podozrením na koronavírus

Na oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v týchto dňoch prijali päť osôb s podozrením na nový koronavírus. Potvrdila to vo štvrtok hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že čakajú na výsledky testov.

11:22 Domácie zvieratá nemôžu prenášať koronavírus na ľudí

Domáce mačky a psy nemôžu prenášať nový koronavírus na ľudí. Dospel k tomu hongkonský Úrad pre poľnohospodárstvo, rybolov a životné prostredie s tým, že môžu ale vykazovať slabú prítomnosť patogénu, ak sa nakazia od svojich majiteľov. Ide o závery odborníkov, ktorí skúmali hongkonského psa, u ktorého testy preukázali slabú prítomnosť vírusu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung

11:19 V Bosne sú infikovaní dvaja ľudia. Ide o muža stredného veku, ktorý sa koncom februára vrátil z Talianska, a jeho dieťa, uviedol minister Alen Šeranić. Pacient je v stabilnom stave a je hospitalizovaný v meste Banja Luka, jeho žena mala testy negatívne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Radivoje Pavicic

11:16 Dubaj požiadal organizátorov športových podujatí o odloženie všetkých športových aktivít do konca mesiaca. Uviedla to agentúra Reuters.

11:11 Spojené arabské emiráty vyzvali svojich občanov a obyvateľov vo štvrtok, aby radšej necestovali do zahraničia, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Emiráte.

Zdroj: sita/AP Photo/Kamran Jebreili, File

11:08 Najmenej 215 ľudí prišlo do kontaktu so skupinou talianskych turistov v Indii, z ktorých niektorí mali pozitívny test na nový koronavírus, informoval vo štvrtok predstaviteľ vlády Rádžastánu.

11:02 Francúzska vláda stanovila maximálnu cenu za dezinfekčné gély používané ako náhrada obvyklého umývania rúk mydlom a vodou. Vo francúzskych médiách sa totiž obavili správy, že niektorí predajcovia ich predávajú aj za 300-násobok obvyklej ceny.

11:00 Macron zvolal do Elyzejského paláca vedcov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na štvrtok popoludní do Elyzejského paláca skupinu vedcov zo štátnych i súkromných vedeckých ústavov. Cieľom stretnutia je posúdiť aktuálnu epidemiologickú situáciu a iniciovať medzi vedcami spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja nových vakcín.

10:55 Koronavírus potvrdili aj na francúzskom ostrove Korzika

Tri prvé potvrdené prípady nákazy koronavírusom SARS-Cov2 oznámili vo štvrtok aj úrady na francúzskom ostrove Korzika. Podľa televízie France 3 Corse ide zrejme o tri osoby, ktoré sa nedávno zúčastnili na náboženskom podujatí v meste Mulhouse na východe Francúzska, kde sa koronavírusom nového typu nakazilo niekoľko ľudí.

Zdroj: Twitter/c

Po tom, ako boli potvrdené prípady nákazy na Korzike, je koronavírusom zasiahnutých už všetkých 13 regiónov metropolitného Francúzska, pričom v siedmich z nich evidujú najmenej po desať prípadov.

10:52 Iránske ministerstvo zdravotníctva plánuje otvoriť špeciálne vybavené nemocnice vo všetkých regiónoch krajiny na liečbu pacientov nakazených koronavírusom. Informuje o tom CNN.

10:50 Dvaja mŕtvi v Španielsku

Zdravotnícke orgány v Španielsku potvrdili druhú smrť spôsobenú koronavírusom. Pacientom bol 82-ročný muž s už existujúcimi chronickými chorobami, „ktorý mal tiež zápal pľúc,“ uviedli včera vo vyhlásení.

Zdroj: SITA/AP

10:45 V Nemecku sa rekordne zvýšil počet infikovaných

Nemecko hlási za posledných 24 hodín ďalších 109 nakazených. Celkovo je teda v krajine 349 infikovaných novým typom koronavírusu.

10:32 Švajčiarsko hlási prvú obeť koronavírusu

Švajčiarsko hlási prvú obeť koronavírusu, ide o 74-ročnú ženu v kantóne Vaud ležiacom na západe krajiny. Podľa 20min.ch išlo o rizikovú pacientku, ktorá trpela aj ďalším ochorením. Hospitalizovali ju v utorok.

10:30 Čínsky prezident Si Ťin-pching odložil štátnu návštevu Japonska, aby sa obe krajiny mohli sústrediť na boj proti epidémii koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok hovorca japonskej vlády. Návšteva sa mala pôvodne uskutočniť v apríli, avšak hovorca Jošihide Suga povedal, že ju preložia na inokedy, keď bude môcť byť plodnejšia.

10:16 Počet nakazených v Škótsku vzrástol

V Škótsku boli zistené ďalšie tri prípady koronavírusu. Nakazení ľudia boli v kontakte s predchádzajúcimi pacientmi. Tým sa celkový počet potvrdených prípadov v Škótsku zvýšil na šesť.

Zdroj: Profimedia

10:14 Britské nemocnice v súčasnosti nemusia mať dostatok respiračných zdrojov na to, aby sa vysporiadali s absolútne každým, kto by musel byť liečený v nemocnici. Uviedli to britské noviny The Guardian.

10:12 Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn označil aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu za pandémiu, Svetová zdravotnícka organizácia ale pandémiu doteraz nevyhlásila. "Je jasné, že sme ešte nedosiahli vrchol ohniska," povedal Spahn nemeckým politikom.

10:08 Japonské ministerstvo ku konaniu olympijských hier v krajine uviedlo, že hry budú pokračovať v júli podľa plánu. Ako dôvod uvádza, že zrušenie „by bolo pre športovcov neprijateľné“. Krajina má 1 036 prípadov a 12 ľudí zomrelo, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Príprava na olympijské hry v Tokiu Zdroj: TASR/AP Photo/Eugene Hoshiko

9:59 Island hlási nárast počtu nakazených

Island potvrdzuje šesť ďalších prípadov koronavírusov, pričom sa tak celkový počet nakazených zvyšuje na 26 ľudí. Informovala o tom v stredu islandská divízia civilnej obrany. „Diagnostikovanými jedincami sú všetci Islanďania, ktorí nedávno cestovali do Talianska a Rakúska,“ uviedla vo vyhlásení.

9:54 Grécko hlási už 10 infikovaných

Grécko oznámilo svoj desiaty prípad koronavírusu, osoby príbuznej osobe, ktorá nedávno cestovala do Izraela a Egypta, uviedli zdravotnícke orgány. Vláda v stredu nariadila zatvorenie škôl a zakázala verejné zhromaždenia v troch okresoch na západe krajiny od dnešného dňa ako preventívne opatrenie po tom, čo sa osoba z regiónu testovala pozitívne na koronavírus.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

9:50 Podľa Kórejských centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), oficiálneho orgánu, bolo v Južnej Kórei hlásených asi 322 nových prípadov nakazených koronavírusom.

9:48 Tisíce ľudí je stále uviaznutých na výletnej lodi pri pobreží Kalifornie

Pri pobreží Kalifornie držia výletnú loď Grand Princess, ktorá vo februári podnikla okružnú plavbu zo San Francisca do Mexika a následne sa vydala na Havaj. Na palube uviazlo asi 2500 pasažierov a tisíc členov posádky, pričom šesťdesiat ľudí musí zostať v kajutách, pretože sa mohli dostať do kontaktu so zosnulým pacientom. Celkovo u jedenástich cestujúcich a desiatich členov posádky panuje podozrenie na nákazu koronavírusom.

Zdroj: SITA/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP

9:35 Kim Čong-un podporil v liste juhokórejského prezidenta

Severokórejský vodca Kim Čong-un poslal juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi osobný list, v ktorom podporil boj Juhokórejčanov s novým koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok kancelária prezidenta Južnej Kórey.

Opatrenia v Južnej Kórei Zdroj: SITA/ Kim Hyun-tai/Yonhap via AP

V liste, ktorý Munovi doručili v stredu, vyjadril Kim Čong-un nádej, že Južnej Kórei sa podarí zastaviť šírenie vírusu. Mun Če-in reagoval taktiež listom, v ktorom sa severokórejskému vodcovi za podporu poďakoval, uviedla agentúra Jonhap.

9:32 V Česku hlásia už osem nakazených

"Dnes o 12:00 sa vo Fakultnej nemocnici v Brne bude konať mimoriadny brífing k starostlivosti o prípadnej pacientov s podozrením na koronavírus," uvádza český portál Blesk.cz.

9:25 Bosna dnes potvrdila svoj prvý prípad nákazy novým koronavírusy, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na televíziu bosnianskych Srbov. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, tie má ohlásiť regionálne ministerstvo zdravotníctva na už zvolanej tlačovej konferencii.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

8:19 Počet nakazených novým typom koronavísu v Južnej Kórei stúpol o 438 a vo štvrtok dosiahol 5766 osôb. Vírus si tam vyžiadal už 35 obetí, informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

7:32 Už viac než 3000 obetí na životoch si v Číne vyžiadal nový koronavírus SARS-COV-2. Celkový počet nových potvrdených prípadov nákazy tam však aj naďalej klesá. S odvolaním sa na štvrtkové údaje čínskych úradov o tom informovala agentúra AP. Celkový počet nakazených osôb sa v Číne podľa najnovších údajov od začiatku epidémie vyšplhal na 80.409, z toho 3012 ochoreniu podľahlo.

5:51 Kalifornia vyhlásila stav núdze v súvislosti s prvým zaznamenaným úmrtím na koronavírus, ktorý zvýšil celkový počet obetí tejto epidémie v USA na 11. V nemocnici v blízkosti Sacramenta podľahol ochoreniu 71-ročný muž, ktorý mal aj iné zdravotné problémy a bol na okružnej plavbe v Mexiku, uviedli úrady. V súčasnosti registrujú v USA už najmenej 150 pacientov s ochorením COVID-19 v 16 amerických štátoch. Desať z 11 úmrtí hlási štát Washington, epidémia sa však šíri aj v Texase a Nebraske.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rich Pedroncelli

3:37 Talianska vláda v stredu vyhlásila, že v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu SARS-COV-2 sa budú všetky športové podujatia v tejto juhoeurópskej krajine až do 3. apríla konať bez prítomnosti fanúšikov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu vyhlásil, že Taliansko, ktoré epidémia nového koronavírusu zasiahla najviac spomedzi všetkých európskych krajín, dokáže terajší počet infikovaných osôb zvládnuť. Zdôraznil však zároveň, že vláda musí prijať prísne opatrenia, ak nechce, aby sa epidémia vymkla spod kontroly.

Zdroj: SITA/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

"Dokým je množstvo (infikovaných) nízke, zdravotnícky systém dokáže ľuďom efektívne pomáhať. Avšak v prípade exponenciálneho nárastu nedokáže žiadna krajina na svete, vrátane Talianska, situáciu zvládnuť," vyhlásil premiér.

0:11 Severoatlantická aliancia uskutoční plánované rozsiahle vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnia tisíce vojakov, aj napriek obavám zo šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

"Neplánujeme zatiaľ žiadne rušenie (vojenských) cvičení, avšak situáciu budeme vyhodnocovať podľa toho, ako sa bude ďalej vyvíjať. Sme však pripravení vystupňovať naše úsilie, ako aj opatrenia, ktoré momentálne implementujeme," vyhlásil Stoltenberg.

22:37 V Slovinsku v stredu potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Pacient pricestoval do krajiny z Maroka cez Taliansko. S odvolaním sa na vyhlásenie slovinského ministra zdravotníctva Aleša Šabedera o tom informovala agentúra APA.

Pacient sa podľa dostupných informácií v stredu sám s príznakmi ochorenia obrátil na svojho praktického lekára. Ten nakazeného muža následne poslal na infekčnú kliniku v Ľubľane, kde sa momentálne nachádza v karanténe.

22:16 Američanka a jej kamarátka z Ekvádoru na návšteve Česka, u ktorých sa v týchto dňoch potvrdila nákaza koronavírusom, sa chceli dať vyšetriť v Úrazovej nemocnici v Brne, ale personál ich poslal preč. Informoval o tom námestník brnianskej primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Riaditeľ nemocnice pochybenie odmietol. Členovia radnice v stredu na jeho miesto vyhlásili výberové konanie, napísal portál Novinky.cz.

19:34 Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) odložili pre hrozbu koronavírusu svetovú premiéru tohto filmu o sedem mesiacov. Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa mala dostať do kín začiatkom apríla.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn/File

"MGM, Universal a producenti Bonda Michael Wilson a Barbara Broccoliová v stredu oznámili, že po starostlivom zvážení a precíznom zhodnotení globálneho kinematografického trhu bude premiéra No Time to Die odložená na november 2020," uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke bondoviek.