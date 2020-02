Zvrat vo vyšetrovaní nezvestnej Maddie? Nová horúca stopa vedie k expriateľovi barmanky

Detektívi zo Scotland Yardu stále vyšetrujú zmiznutie Madeleine McCannovej. 59-ročná Carol Hickman bola prekvapená, keď polícia vstúpila do jej baru v portugalskej Praia da Luz, kde v roku 2007 zmizla trojročná Maddie na dovolenke.

Madeleine McCann zmizla ako trojročná Zdroj: SITA/AP Photo/McCann Family, File

Zamestnankyňa portugalského baru Kelly vzdialeného 450 metrov od miesta, v ktorom McCannovi bývali, informovala britské noviny The Sunday Mirror o tom, že pred dvoma týždňami ju obkľúčili dvaja dôstojníci polície. Tvrdí, že ju podrobili otázkam o jej priateľskom hippisáckom bývalom partnerovi Michaelovi Jehleovi (51) vrátane jeho telefónneho čísla či účtu na Facebooku. Carol uviedla, že polícia ju navštívila pred dvoma týždňami.Najskôr v bare, po ktorom nasledoval rozhovor v jej dome.

„Prišli do baru a spýtali sa ma, či si pamätám na 3. mája 2007," uviedla Hickmanová. "Samozrejme, pamätám si." odpovedala polícii zo Scotland Yardu s tým, že bola vtedy v bare, keď zavolali priatelia, že zmizlo malé dievčatko. "Hneď sme sa vydali do pátrania a hľadali ju celú noc," dodala barmanka.

„Pýtali sa na Madeleine a zaujímali sa o môjho nemeckého bývalého priateľa," dodala Hickmanová s tým, že s ním chodila 18 mesiacov ale v tej dobe už spolu roky neboli, keďže randili v roku 2004.

„Nie je dôvod ho vôbec podozrievať," uviedla s tým, že bola ohromená, že sa jej na neho pýtajú. "Bol to priateľský hippie," dodala. "Len sa mi to zdá zvláštne, celá tá vec. Polícia sa pýtala, či mám nejaké jeho kontaktné čísla alebo či som jeho priateľom na Facebooku, ale nie som."

Je to už druhýkrát, keď sa pri vyšetrovaní spomína bar Kelly, ktorý je vzdialený iba štyri minúty chôdze od bytu McCannových. Rodina Martina Smitha z Co Louth v Írsku uviedli, že keď odchádzali, uvideli muža, ktorý mal na rukách malú blondínku, o ktorej sa domnievajú, že je Madeleine. „Povedal by som, že to určite bolo dieťa," uviedol Smith, ktorý pre Sunday Mirror zalovil v spomienkach.

Madeleine McCann Zdroj: SITA/AP Photo/London Metropolitan Police, File

O tom, že vyšetrovanie stále pokračuje, svedčí aj fakt, že detektívi zo Scotland Yardu navštívili Portugalsko v roku 2019 päťkrát. Neexistuje nič, čo by naznačovalo, že by Jehle alebo Hickmanová boli považovanými za podozrivých. Skôr sa predpokladá, že by mohli pomôcť polícii získať nové informácie, ktoré by pomohli pri hľadaní.

Jehleovi prehľadávali už viackrát byt

Jehle je v Portugalsku od roku 1995 a teraz žije v Monte Novo v Bensafrime, 20 kilometrov od Praia da Luz. Keď ho Mirror vystopoval, nemal potuchy, prečo dôstojníci hovorili s Carol. „Neviem nič o Maddie McCannovej," povedal Jehle.

"Žil som v Praia da Luz mnoho rokov, potom som sa presťahoval. Neviem prečo sa polícia pýta na Maddie. Každý ma pozná, asi pred tromi mesiacmi mi ľudia zavolali a povedali, že ma hľadá polícia," uviedol. „Polícia vie, kde žijem, má moje telefónne číslo, môže mi zavolať," dodal.

„Do môjho bytu prišlo šesť britských policajtov," prezradil Jehle s tým, že sa mu pri prehliadke bytu pozreli aj pod posteľ. Pri druhej návšteve údajne skontrolovali mrazničku, skrine a špajzu. „Hľadáme Madeleine," povedali mu policajti.

Madeleine McCannova zmizla 3. mája roku 2007 z apartmánu jej rodičov v Praia da Luz v Algarve. Rodičia nechali Maddie a ďalšie deti spať a šli na večeru do neďalekej reštaurácie. Byt chodili kontrolovať, a keď sa raz vrátili, dvere a okno boli otvorené a Maddie zmizla. Po rozsiahlom pátraní sa ju nepodarilo nájsť, hoci polícia preverila aj niekoľko údajných hlásenní o tom, že sa objavila na rôznych miestach. V máji by oslávila 17. narodeniny.