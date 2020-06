Prípad unesenej Maddie vyvoláva stále väčší strach: Pedofil sa zblížil s ďalšou rodinou len mesiac po únose

LONDÝN - Už viac ako 13 rokov sa britská spoločnosť pozerá na prípad uneseného dievčatka Madeleine McCannovej. Tú uniesli počas rodinnej dovolenky v roku 2007, no záhada tu nekončí. Prehovoriť sa rozhodla aj istá žena, ktorá sa do oblasti nasťahovala ani nie mesiac po únose a s pedofilom sa stretla zoči voči!

Svoj zážitok rozpovedala britskému bulváru The Sun. Pedofil Christian B, ktorý je v prípade únosu malej Maddie hlavným podozrivým sa s istou Angie Dawesovou stretol len mesiac po únose. Dnes už štyridsaťročná matka hovorí, že mu z očí išiel strach a bola z jeho správania znepokojená.

Stretli sa na rovnakom mieste, kde došlo k únosu

Vystrašená Angie mala vtedy len 32 rokov a z nemeckého muža mala husiu kožu. Pohyboval sa v oblasti portugalskej dedinky, kde bola aj Angie. Tá sa rozhodla zamestnať v reštaurácií ako čašníčka len mesiac po únose malej Madeleine v roku 2007.

Otec Angie sa začal čoskoro obávať kvôli správaniu Christiana a aj o to, ako sa sexuálny násilník začína zameriavať na jeho dcéru. "Keď som si pomyslela, že som bola blízko tohto chlapa len týždne po tom, ako zmizla Maddie, začalo mi byť fyzicky zle," povedala Angie Dawesová.

Zblížil sa s jej rodičmi

"Spoznala som sa s ním v dome našich rodičov. Aj keď bol zdvorilý, bol stále divný," hovorí Dawesová, ktorá prízvukuje, že pohľad na neho bol veľmi zapamätateľný, pretože mal blond vlasy a prenikavé modré oči. "Problémom bolo, že na mňa asi minútu alebo dve divne pozeral bez toho, aby povedal čo i len slovo," hovorí po rokoch Dawesová o podozrivom Christianovi.

Zdroj: Facebook/TASR/AP/reprofoto:Bild.de

"Bolo to hrozné a cítila som sa veľmi nebezpečne. Jeho oči ma vystrašili na kosť," dodala Dawesová, ktorá je dneska už mamou. Tiež povedala, že ju skúšal vystopovať cez sociálne médiá. "Skúšal ma vystopovať cez Facebook. Nemôžem na to ani pomyslieť bez toho, aby mi nebolo zle," povedala Dawesová. Christian jej mal totiž posielať správy, kde sa pýtal na jej rodinu.

Netušili akú má minulosť

Podozrivý pri stretnutí s Angienou rodinou v oblasti Foral tvrdil, že je bezdomovec. Bolo to asi 40 míľ od prázdninového domu McCannovcov v Praia da Luz, kde zmizla malá Maddie. Hrozné je, že vtedy rodina Angie Dawesovej nemala ani tušenia, akú minulosť má za sebou Christian. Netušili nič o sexuálnom násilí na deťoch a rovnako netušili ani o prípade znásilnenia a týrania 72-ročnej Američanky spred dvoch rokov.

Otec Angie dokonca v istú chvíľu poznamenal, že Christianovi sa asi páči. "Bolo leto a ja som na sebe mala letné šaty, pričom ten chlap si ten pohľad užíval, aj keď ma len sledoval z diaľky," hovorí Angie. Situácia bola o to komplikovanejšia, že Christian nebol veľmi zhovorčivý. "Občas povedal len "ahoj" alebo "ako sa máš?". Otec sa pokúšal oživiť debatu ale jeho zízanie búralo tento efekt. Nikdy by som s ním nebola sama v jednej miestnosti, vždycky som sa uistila, že tam bol aj otec," hovorí Angie.

Prípad sledujú už niekoľko rokov

Už je to 13 rokov, čo malá Maddie McCannová zmizla a niet po nej ani stopy. Ide o najsledovanejší prípad v krajine. Napriek dôkladnému pátraniu a vyšetrovaniu polícia nedokázala zistiť, čo sa dievčatku stalo. Prokuratúra v Stendale v piatok uviedla, že vyšetruje prípadnú spojitosť tohto prípadu so zmiznutím trojročnej McCannovej z dovolenkovej vily v Portugalsku v roku 2007. Hlavným podozrivým je pritom Christian B., ktorý rozhodne nemá svetlú minulosť. Christiana mali prvýkrát spozorovať 30. apríla 2007, teda dva dni po príchode McCannovcov do apartmánu.

Christian má na svedomí sexuálne zneužívanie detí, ktorého sa dopustil viackrát, a za ktoré bol potrestaný. Na svedomí má mať tiež šírenie detskej pornografie. V roku 2005 mal v tom istom letovisku, kde zmizla Maddie, znásilniť už spomínanú 72-ročnú ženu.

Policajné orgány oznámili zásadný posun v prípade

Britská polícia v nedeľu oznámila, že má približne 400 nových čiastočných informácií vzťahujúcich sa k prípadu maloletej Britky Madeleine McCannovej, ktorá je nezvestná od začiatku mája 2007. Polícia dostala tieto upozornenia telefónom alebo e-mailom po tom, ako nemecké úrady pred niekoľkými dňami odhalili, že vyšetrujú nového podozrivého, uviedla pre tlačovú agentúru Press Association (PA) hovorkyňa londýnskej Metropolitnej polície.

Nemeckí policajti sú presvedčení, že dievča už nežije

Madeleine McCannovú, ktorá mala v inkriminovanom čase tri roky, uniesli začiatkom mája 2007 z letoviska Praia da Luz na juhu Portugalska, kde bola so svojimi rodičmi. Nemeckí vyšetrovatelia sú presvedčení, že dievča je už mŕtve, kým britská polícia tvrdí, že na to "zatiaľ neexistuje definitívny dôkaz", uviedla hovorkyňa Metropolitnej polície.

Nemecká prokuratúra 3. júna oznámila, že v súvislosti so zmiznutím tohto dieťaťa vyšetruje nového podozrivého. Ide o 43-ročného Nemca, ktorý je už odsúdený za pohlavné zneužívanie detí a odpykáva si trest vo väznici v severonemeckom meste Kiel.

Tento muž niekoľko rokov žil na juhu Portugalska, istý čas aj neďaleko miesta, kde sa odohral únos McCannovej. Zmiznutie Madeleine McCannovej je jedným z najznámejších prípadov nezvestných detí na svete. Rodina McCannovcov rozbehla medzinárodnú kampaň za nájdenie dieťaťa, ich úsilie však zatiaľ nebolo úspešné.