V Dánsku zomrel muž (†78), ktorý navrhol ikonickú figúrku v stavebniciach Lego

Nygaard Knudsen zomrel minulú stredu v hospici v dánskom meste Hvide Sande, kde bol hospitalizovaný v dôsledku amyotropnej laterálnej sklerózy (ALS). Pedersen vo svojom vyhlásení pre AFP vyzdvihol "fantastickú predstavivosť" svojho kolegu. Vysvetlil, že keby mali vo firme tzv. brainstormingy, v prípade Nygaarda Knudsena by mali podobu "brainhurikánov", tak veľa nápadov mal.

Podobne o svojom zosnulom manželovi vo vysielaní televíznej stanice TV2 hovorila aj vdova Marianne. Uviedla, že minifigúrka bola vytvorená, aby sa do domčekov stavaných zo stavebníc Lega "dostal život". "V tom čase boli domčeky (zo stavebníc Lega) prázdne, preto navrhol túto postavičku," vysvetlila.

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this week! While I never met Jens, what he created played such a huge part of my childhood as well as for many other millions of kids around the world. 1/2 pic.twitter.com/xAUJUUpBg3