Turci zlyhali v plnení kľúčových záväzkov: Rusko problém v Sýrii samo nevyrieši, tvrdí Lavrov

MOSKVA - Ankara zlyhala v plnení viacerých kľúčových záväzkov vyplývajúcich z dohody o prímerí v Sýrii, na ktorom sa Turecko a Rusko dohodli začiatkom januára. Podľa agentúry TASS to v utorok vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"Turecká strana, nanešťastie, zlyhala v plnení niekoľkých kľúčových záväzkov, ktoré mali vyriešiť problém v Idlibe. Po prvé, zlyhali pri oddelení ozbrojenej opozície, ktorá spolupracuje s Turkami, a je pripravená na dialóg s vládou, od teroristov z niekdajšieho Frontu an-Nusra, dnešného Hajat Tahrír aš-Šámu," povedal Lavrov.

"Druhý aspekt je spojený s rizikami a hrozbami plynúcimi z demilitarizovanej zóny v Idlibe. To zahŕňa presun stoviek militantov vrátane členov skupiny Hajat Tahrír aš-Šám do Líbye z dôvodu ich úlohy pri eskalácii násilia v krajine," uviedol ďalej Lavrov. "Rád by som zdôraznil, že pre všetky tieto faktory Rusko nedokáže tento problém vyriešiť samo, môže však bojovať za bezpodmienečné a dôsledné plnenie dohôd o Idlibe. Presne o tom rokujeme s našimi tureckými partnermi," dodal Lavrov.