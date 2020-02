Svet bojuje s koronavírusom: Dramatické zábery z najviac postihnutých miest

Zdroj: TASR

ŽENEVA – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok uviedla, že situáciu okolo nového koronavírusu, ktorý sa už z Číny rozšíril do vyše 20 krajín, zatiaľ nemožno hodnotiť ako pandémiu. Povedala to novinárom v Ženeve riaditeľka sekcie WHO pre zvládanie infekčných chorôb Sylvie Briandová.