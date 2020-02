VIDEO Andrej Danko a jeho prvá otvorená spoveď: Som homosexuál a žijeme s partnerom v zahraničí

BRATISLAVA - Svet predvolebnej kampane je často čarovný a plný zvratov. V tom dnešnom sme sa dozvedeli, že na svete existuje ešte jeden Andrej Danko, no tento nie je predsedom SNS. Je to podnikateľ zo zámoria, kam sa vybral po tom, ako sa rodine priznal s tým, že je homosexuál.

"Volám sa Andrej Danko a žijem v Spojených štátoch, v Kalifornii," predstavuje sa v úvode videa podnikateľ zo zahraničia. Tento Danko totiž pracuje v technologických startupoch, snaží sa vždy priniesť niečo do strednej Európy a späť na Slovensko.

​

Žije v zahraničí s partnerom

Na Slovensku ho okrem školstva a zdravotníctva trápili aj iné veci. "Bola to aj akceptácia gejov a lezieb v spoločnosti. S mojím partnerom žijeme už desať rokov. Je to tiež Slovák a odišli sme pred siedmimi rokmi do Spojených štátov," povedal Danko, ktorý dostal príležitosť študovať na technickom inštitúte a po piatich rokoch tam mali s parnerom aj svadbu.

"Keď som mal 17 rokov a povedal som krstným rodičom že som gej, tak mi povedali, že ma milujú takého, ako ma pán boh stvoril," povedal Danko, ktorý sa chce na Slovensko vrátiť a preto podporuje vraj koalíciu PS/Spolu a konkrétne bývalého predsedu PS Ivana Štefunka.