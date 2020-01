Británia je z kola von: Čo sa zmení od dnešnej polnoci odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ?

LONDÝN – Británia opustila náruč matky Európy. Čo to však znamená? Briti stratia hlas v inštitúciách Európskej únie, ale do konca roka sa pre občanov a firmy zmení len málo. Pravidlá spoločného vnútorného trhu sa budú uplatňovať aj naďalej, rovnako bude umožnený voľný pohyb osôb a služieb.

Toto prechodné obdobie bude trvať do 31. decembra 2020. Počas neho bude Londýn a Brusel rokovať o komplexnej dohode o voľnom obchode a o budúcich vzťahoch. Ak sa vyjednávači nedohodnú, je možné predĺžiť túto lehotu, to však britský premiér Boris Johnson vylúčil. Ak sa lehota nepredĺži, môže nasledovať „tvrdý brexit“.

Čo sa zmení pri cestovaní?

Do 31. decembra (ak sa lehota nepredĺži) sa pre občanov EÚ pri vstupe a odchode zo Spojeného kráľovstva nič nezmení. Pasové kontroly vždy existovali, pretože Spojené kráľovstvo sa nikdy nepripojilo k schengenskému priestoru. Od roku 2021 budú akceptované iba pasy – už žiadne identifikačné preukazy. Colné kontroly sú zatiaľ predmetom budúcej dohody o voľnom obchode medzi Londýnom a Bruselom, a preto sa nebudú vykonávať aspoň do jej uzavretia. Zdroj: TASR/AP

Zostanú letové spojenia rovnaké?

Spočiatku sa neplánujú žiadne zmeny leteckých spojení. Vláda Spojeného kráľovstva ubezpečuje, že práva cestujúcich v EÚ, napríklad v prípade meškania a zrušenia letu sa budú aj naďalej uplatňovať. Je však otázne, či budú lety do a z Londýna aj po brexite v rovnakej cene.

Aké zmeny zažijú občania EÚ žijúci na ostrove? Cudzinci, ktorí dlhodobo žijú vo Veľkej Británii, môžu v budúcnosti požiadať o povolenie na trvalý pobyt („settled status“). To im zaručuje predchádzajúce práva občanov EÚ na život a prácu vo Veľkej Británii. Nepotrebujú ďalšie pracovné povolenie, majú tiež prístup k lekárskej starostlivosti a dôchodkom.

Budú preukazy EÚ platné?

Väčšina občianskych preukazov EÚ, napríklad slovenský vodičský preukaz, bude naďalej platná. Po 31. decembri však budete pri vedení vlastného auta potrebovať zelenú kartu poistenia vozidla, ktorú by ste mali mať v zahraničí vždy so sebou.

Zostane roaming zadarmo?

Do konca roka budú vo Veľkej Británii možné aj telefonické hovory do krajín EÚ bez poplatkov za roaming. Ak to dohoda o voľnom obchode neupraví, je na poskytovateľoch služieb mobilných telefónov, či budú klasifikovať britskú sieť ako „sieť EÚ“ alebo nie. Zdroj: Getty Images

Clo a obmedzenia

Spojené kráľovstvo zostane v colnej únii najmenej dovtedy, kým sa neukončia rokovania o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Veľkou Britániou. Z tohto dôvodu sa pre slovenské spoločnosti z hľadiska cla nič nezmení, a to najmenej do konca decembra. Výsledky rokovaní hovoria, že v budúcnosti by sa mali európske firmy vyhnúť aj clám a obmedzeniam. Zatiaľ však nie je jasné, ako môže dohoda vyzerať. Znalci sa obávajú predovšetkým „netarifných obchodných bariér“, napríklad odlišné normy výroby a jej dopadu na životné prostredie vo Veľkej Británii a EÚ.

„Bez voľného pohybu osôb nemôže byť voľný pohyb kapitálu, tovaru a služieb. Bez zachovania pravidiel v oblastiach životného prostredia, práce, daní či štátnej pomoci nemôže byť najvyšší stupeň prístupu na jednotný trh. Ak nie ste členom, nemôžete si udržať výhody členstva,“ hovorí sa v texte lídrov krajín Európskej únie nazvanom „Nový úsvit pre Európu“.

O rok budeme múdrejší.