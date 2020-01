Otec ju znásilňoval osem rokov štyrikrát denne: Nech pyká aj za zabitie jej nenarodeného dieťaťa

DERBY – Študentka, ktorá ako dieťa a tínedžerka prežila skutočné peklo na zemi so svojím otcom, v stredu pred súdom vyhlásila, že chce, aby bol stíhaný za zabitie jej nenarodeného dieťaťa. Shannon Cliftonová potratila, lebo ju zbil a kopol do brucha. Vtedy mala jedenásť!

Shannon (19) teraz chce, aby polícia prekopala ich starú záhradu v Derby, pretože si myslí, že jej otec Shane tam plod pochoval. Ako vyhlásila, sused jej povedal, že videl jej otca kopať jamu v ich záhrade. Shannon povedala: „V podstate ma tak zbil, že v mojom vnútri to dieťa zabil. Stratila som ho a takmer som sama zomrela. On nechcel dieťa. Podľa svojho názoru mal šťastie, že sa ho zbavil, a mohol pokračovať v živote, ktorým žil, a v tom, čo mi robil.“

Shannon sa teraz snaží pokročiť vo svojom živote. Napísala knihu o svojich skúsenostiach uverejnenú minulý mesiac a začala štúdium forenznej psychológie. Uviedla, že jej otec ju trikrát oplodnil a ona potratila oba plody, keď bola 11- a 12-ročná. V štrnástich donosila a porodila chlapca, ktorý bol neskôr adoptovaný. Shane, ktorý sa rozišiel so svojou partnerkou, keď mala Shannon päť rokov, bol v apríli 2015 uväznený najmenej na 15 rokov, ale na základe odvolania sa mu trest znížil na najmenej desať rokov. Zdroj: Derbyshire Police Keď Shannon v novembri 2019 prehovorila o zneužívaní, uviedla: „Raz sa to stalo aj v obývačke na podlahe. Pokúsila som sa vytesniť si to z hlavy, takže sa takmer nepamätám.“ Shannon chodila do školy „s modrinami po celom tele“, ale mala prikázané hovoriť učiteľom, že zo žartu zápasila so svojimi bratrancami. „Keď som bola mladšia, došlo k tomu len občas, raz alebo dvakrát denne, ale potom sa to začalo stávať každý deň, potom niekoľkokrát denne.“ Shannon povedala, že ju často znásilňoval pred a po škole a niekedy aj uprostred noci. „Pochopila som, čo je sex, keď som mala deväť, lebo sme sa o tom učili v škole. Pamätám si, že keď sme mali prvýkrát sexuálnu výchovu, môj učiteľ nám povedal: „Nikto by sa vás na týchto miestach nemal dotýkať.“ Bola som šokovaná, pretože som si pomyslela, že práve toto mi robí otec.“ Zdroj: Derbyshire Police

Shanea zadržali čoskoro nato, lebo učitelia spustili poplach. Shannon bola totiž viditeľne tehotná a keď porodila syna, v jej škole sa objavili pracovníci sociálnej starostlivosti a polícia. Cliftona však nezatkli a on utiekol i so Shannon. Po týždni ich polícia dostihla, lebo ich videli v miestnom finescentre a niekto ich udal. V roku 2015 bol Shane odsúdený na 15 rokov väzenia. Neskôr mu trest skrátili na desať rokov, čo znamená, že ho v roku 2025 môžu podmienečne prepustiť. Shannon vypovedala na súde pred svojím otcom a porote počas procesu porozprávala, čím prešla. Trvá na tom, že che, aby jej otca súdili za zabitie jej dieťaťa. Hovorca polície uviedol: „Špecializovaní vyšetrovatelia z tímu pre ochranu obyvateľstva hovorili so slečnou Cliftonovou a teraz prebieha ďalšie vyšetrovanie.“