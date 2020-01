Dievčatko (6) prežívalo sexuálny horor: Matka ju zverovala Petrovi, detaily šokujúceho prípadu

Obžalovanej hrozilo za obchodovanie s ľuďmi a za ohrozenie výchovy dieťaťom osem až pätnásť rokov väzenia, nakoniec vzhľadom na to, aby rodina neostala dlho bez matky, dostala len necelých päť rokov. Známy odsúdenej, Petr Dostál, si z jej dcéry urobil v roku 2016 tanečnú asistentku, ktorá ho sprevádzala na kurzoch v materských školách. Dva roky s ňou u seba doma skúšal rôzne sexuálne praktiky. Nakrútil s ňou viac ako sto pornografických videí a najmenej dvadsať súborov fotografií. Matka zverovala Dostálovi svoju dcéru niekoľkokrát týždenne aj po tom, čo sa v októbri 2016 dozvedela o jeho sexuálnej orientácii. Vedela o tom, že obaja chodia po byte nahí a objímajú sa. Napriek tomu neurobila nič, aby svoju dcéru ochránila.

Sudkyňa v predchádzajúcom konaní konštatovala, že sa matka uspokojila s Petrovým uistením, že dievčatko miluje, že je to jeho životná láska a nevadilo jej že dcéra má už ako šesťročná životného partnera a že sa s ním venuje intímnym aktivitám s výnimkou súlože. Žena neskôr vyhlásila, že Dostál, ktorý pracoval ako učiteľ, ju zmanipuloval a tvrdil, že so sexom počká, dokým dievča nedovŕši pätnásť rokov.

Zdroj: Getty Images

Zo správ sociálnych pracovníkov a zamestnancov školy vyplýva, že matka sa snaží situáciu napraviť a pravidelne dochádza na terapie. Dcéra si opäť buduje dôveru v mamu a jej odchod do väzenia by ju mohol značne zasiahnuť. Odborníci varujú, že by si jej odsúdenie mohla vyčítať ako svoju vinu. Matka si vraj uvedomuje svoju obrovskú chybu a do konca života si ju bude vyčítať.

Dostál si za znásilnenie dievčaťa a za zneužívanie ďalších dievčat v pražských škôlkach odpykáva deväťročný trest. Okrem toho bude musieť podstúpiť ústavnú sexuologickú liečbu a dostal aj maximálny desaťročný zákaz práce s deťmi. Proti rozsudku podal dovolanie. Dievča má podľa súdnych znalcov narušený morálny, emočný i sexuálny vývoj. Rozvinul sa u neho syndróm týraného dieťaťa a je možné, že v budúcnosti bude trpieť ťažkou posttraumatickou poruchou.