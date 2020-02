Vladimir zabil pedofila a zachránil deti, hrozí mu 15 rokov väzenia: Ľudia ho ale považujú za hrdinu

MOSKVA - 33-ročný Vladimir Sankin čelí obvineniu z vraždy a hrozí mu za to 15 rokov väzenia. Spáchal ju pri obrane štrnásťročného mladíka, ktorého mal ohrozovať už odsúdený pedofil. Verejnosť však stojí za Vladimirom a tvrdí, že je hrdina. Informoval o tom Daily Mail.

30. januára 2020 33-ročný obyvateľ Ufa Vladimir Sankin pokojne kráčal po ulici. Zrazu k nemu pribehol 14-ročný chlapec a horlivo žiadal o pomoc. Miestny automechanik odpovedal na zúfalé prosby šialeného tínedžera, aby pomohol jeho kamarátovi, ktorý bol zamknutý v byte známeho 54-ročného pedofila Vladimíra Zaitseva.

Vladimir Sankin Zdroj: Repro foto YouTube/Руслан Григорьев ​

Obaja mladíci mali stretnúť násilníka vo vchode, kde sa chceli zahriať po niekoľkých hodinách hier v snehu. Muž ich pozval k sebe do bytu pod zámienkou, aby sa usušili, ale hneď ako obaja vstúpili dnu, začal sa horor. Zaitsev im nariadil sa vyzliecť a údajne ich začal sexuálne obťažovať. Jednému z chlapcov sa podarilo utiecť.

Sankin po žiadosti tínedžera ihneď bežal rovno do bytu, odkiaľ počul 14-ročného chlapca plakať a kričať. Sankin sa dostal do vnútra a oslobodil nemenovaného chlapca, ktorému Zaitsev povedal, aby sa vyzliekol, inak ho zabije sekerou. Po zachráne chlapca vzal Sankin Zaitseva von a zbil ho drevenou palicou, keď čakal, kým sa ukáže polícia. To, že pedofil zomrie na následky zranení ešte predtým, než na miesto činu dorazí polícia, nečakal. "Zachránil som pred ním dve deti," uviedol Sankin.

Sankin bol zadržaný a obvinený z „úmyselného ublíženia na zdraví, ktoré malo za následok smrť obete z nedbanlivosti“. Po zadržaní ho prepustili do domáceho väzenia. Hrozí mu trest 15 rokov za mrežami. Médiá píšu, že 54-ročný Zaitsev opustil väzenie v lete roku 2019, kde bol odsúdený za znásilnenie dieťaťa, pričom uvádzajú,že prvou jeho obeťou bol jeho syn.

Automechanik Vladimir Sankin svojim činom získal vlnu verejnej podpory a ľudia požadujú zrušenie jeho obvinenia z vraždy, ktorej teraz čelí. Nezávislí obyvatelia Ufa urobili petíciu na podporu Sankina, ktorú podpísali desaťtisíce ľudí. Označujú ho za hrdinu a oceňujú jeho statočnosť. "Zachránil tie deti. Teraz musíme zachrániť my jeho," uvádza jeden z komentárov. Iný zase hovorí, že "je skvelé vedieť, že stále existujú skutoční muži". Iní to však nazvali „lynčovaním“ a uviedli, že by mal byť za vraždu stíhaný.

Sankinov priateľ Roman povedal: „Je to dobrý človek. Za svoju láskavosť zaplatil svojou slobodou."