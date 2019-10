Najhorší netvor všetkých čias: Dutroux znásilňoval a vraždil deti, jeho obeťami boli aj Slovenky

Marc Paul Alain Dutroux (62) je belgický občan. Narodil sa 6. novembra 1956 v belgickom Ixelles ako najstaršie z piatich detí. Jeho rodičia, obaja učitelia emigrovali do Belgického Konga, ale do Belgicka sa vrátili na začiatku krízy v Kongu, keď mal Dutroux štyri roky. V roku 1971 sa rozviedli a Dutroux zostal so svojou matkou. Oženil sa roku 1975 ako 19-ročný a splodil dve deti, manželstvo sa však skončilo rozvodom v roku 1983. Vtedy už mal pomer s Michelle Martinovou. Dutroux a Martinová mali údajne spolu tri deti. V roku 1989 sa vo väzení vzali a tam sa aj v roku 2003 rozviedli.

Zdroj: Getty Images

Psychiatri ho opísali ako psychopata. Vo februári 1986 Dutrouxa a Martinovú zatkli za únos a znásilnenie piatich mladých dievčat. V apríli 1989 bol Dutroux odsúdený na trinásť a pol roka väzenia. Martinová dostala päť rokov. Dutroux sa vo väzení dobre správal, v apríli 1992 ho teda na príkaz belgického ministra spravodlivosti Melchiora Watheleta prepustili. Dutrouxova vlastná matka medzitým napísala riaditeľovi väzenia list o tom, že Dutroux si chodí obzerať dom svojej babičky a vždy ju pritom na smrť vystraší. Matka si bola istá, že Dutroux plánuje niečo hanebné.

Elektrikár Dutroux mal ako často nezamestnaný za sebou rad kriminálnych činov vrátane krádeží áut, prepadnutí a obchodovania s drogami. Predával tiež kradnuté autá do Československa a Maďarska. Všetky tieto činnosti mu zabezpečili pomerne luxusné živobytie. Vlastnil sedem menších domov, mnohé boli prázdne, tri z nich použil na mučenie unesených dievčat. Vo svojej rezidencii v Marcinelle vybudoval v suteréne kobku skrytú za masívnymi betónovými dverami zamaskovanými za policami. Kobka bola dlhá 2,15 m, široká menej ako 1 m a vysoká 1,64 m.

Po prepustení z väzenia Dutroux presvedčil psychiatra, že je psychicky chorý, takže mu schválili invalidný dôchodok. Dostával tiež recepty na lieky na spanie a sedatíva, ktorými neskôr dopoval svoje obete.

Trestné činy po prepustení

Osemročné spolužiačky Julie Lejeunovú a Mélissu Russoovú 24. júna 1995 počas prechádzky v Grâce-Hollogne niekto, pravdepodobne Dutroux uniesol a zavliekol do domu v Marcinelle. Dutroux ich držal uväznené v kobke, opakovane ich sexuálne zneužíval a nakrúcal pritom pornografické videá. O dva mesiace neskôr, 23. augusta v Ostende Dutroux a spolupáchateľ Michel Lelière uniesli An Marchalovú a Eefje Lambrecksovú, dve dospievajúce dievčatá z Hasseltu, ktoré sa vracali z diskotéky do domu na West Ende. Keďže kobka bola obsadená, Lambrecksovú a Marchalovú držal Dutroux spútané v spálni. V septembri ich nadrogovali a odviezli do Jumetu, kde ich Dutroux a jeho komplic Bernard Weinstein ešte živé zahrabali do jamy.

Približne v čase smrti dievčat Weinstein a istý Philippe Divers ukradli dodávku a skryli si ju v hangári. Keď ju tam našiel majiteľ hangáru, ohlásil to na polícii a tá dodávku zaistila. Dutroux si bol istý, že komplici ich podviedli, nalákal ich teda do Weinsteinovho domu v Jumete, nadrogoval ich a uväznil. Weinsteinovi sťahoval semenníky zverákom, kým mu Weinstein nepovedal, kde má skryté peniaze. Dutroux potom Weinsteina zaživa pochoval do jamy na majetku v Sars-la-Buissière.

Podľa Dutrouxa a Martinovej boli unesené dievčatá Lejeunová a Russoová ešte v decembri počas Dutrouxovho zatknutia nažive. Trýzniteľ údajne prikázal Martinovej pravidelne dávať dievčatám v kobke jedlo a vodu. Martinová ich zanedbávala, neskôr tvrdila, že sa príliš bála ísť do kobky. Pred ňou v záhrade však kŕmila svoje nemecké ovčiaky. Dievčatá napokon zomreli od hladu. Dutroux ich neskôr pochoval v záhrade domu v Sars-la-Buissière blízko Weinsteina.

Zdroj: FB/Infoline

28. mája 1996 Dutroux a Lelièvre uniesli Sabine Dardennovú (12), ktorá chodila na bicykli do školy v Tournai. Odvliekli ju do domu v Marcinelle, kde ju opakovane znásilňovali.

9. augusta Dutroux a Lelièvre uniesli Laetitiu Delhezovú (14), keď odchádzala z kúpaliska v Bertrixe. Očitý svedok opísal Dutrouxovu dodávku a bol schopný identifikovať časť poznávacej značky. 13. augusta Dutrouxa, Martinovú a Lelièvra zatkli. Prehľadanie Dutrouxových domov neprinieslo výsledok, ale o dva dni neskôr sa Dutroux aj Lelièvre priznali. Dutroux zaviedol políciu do kobky v suteréne, v ktorej boli uväznené Dardennová a Delhezová, a dievčatá sa podarilo zachrániť. Polícia neskôr našla a exhumovala telá Lejeunovej, Russoovej a Weinsteina, Marchalovej a Lambrecksovej. V Dutrouxových domoch sa našli stovky pornografických videí, ktoré Dutroux vyrobil spolu s Martinovou.

Čudné policajné vyšetrovanie

Niekoľko incidentov, ktoré sa vyskytli počas Dutrouxových trestných činov medzi júnom 1995 a jeho zatknutím v auguste 1996, naznačovalo, že napriek mnohým oznámeniam o ňom ho úrady nevyšetrovali. Za to dostali kritiku. Dutroux ponúkol peniaze policajnému informátorovi, ktorý mu za ne poskytoval dievčatá. Jeho vlastná matka napísala list polícii, v ktorom tvrdila, že niečo plánuje, nikdy však nedostala odpoveď. V tú noc, keď uniesol dievčatá An Marchalovú a Eefje Lambrecksovú, bol dom pod dohľadom policajnej kamery, polícia však naprogramovala kameru tak, aby fungovala iba počas dňa od 8.00 do 18.00 hod.

Policajné hliadky 13. a 19. decembra 1995 v súvislosti s krádežou Dutrouxovho auta doslova prečesali dom. Podľa Dutrouxa a Martina boli Julie Lejeuneová a Mélissa Russoová v čase jeho zatknutia pár dní pred prvým pátraním ešte nažive v podzemnej kobke, ale dôstojník René Michaux ich neobjavil. Zámočník, ktorý sprevádzal Michauxa, povedal, že počuje hlasy detí prichádzajúce zvnútra domu, kým boli muži v suteréne, ale Michaux vyhlásil, že hlasy prichádzajú zvonka. V dome našli aj niekoľko videokaziet, na ktorých Dutroux stavia tajný vchod a kobku, kde potom dievčatá väznili. Polícia kazety nikdy nevidela, neskôr tvrdili, že preto, lebo nemali videoprehrávač.

Medzi Belgičanmi sa šíril hnev a frustrácia ako následok policajných chýb, zdanlivo ignorovaných dôkazov a všeobecnej pomalosti vyšetrovania. Silnelo podozrenie, že Dutrouxa niekto chráni, najmä keď sa verejnosť dozvedela o jeho tvrdení, že bol súčasťou sexuálneho krúžku, ktorý zahŕňal vysokopostavených príslušníkov policajných zborov a vlády.

Ukončenie vyšetrovania bez významnejšieho výsledku viedlo v októbri 1996, dva mesiace po zatknutí Dutrouxa k obrovskému protestnému pochodu (tzv. Biely pochod) v Bruseli s účasťou 300-tisíc ľudí, ktorí žiadali reformu belgického policajného a súdneho systému. Keď sa začal súdny proces proti Dutrouxovi, niektorí vyšetrovatelia potvrdili, že vyšetrovaniu vážne bránila ochrana podozrivých zo strany ľudí vo vláde. Mafia prevzala kontrolu nad prípadom.

Parlamentné vyšetrovanie a útek z väzby

17-mesačné vyšetrovanie prípadu Dutroux parlamentnou komisiou prinieslo záver, že údajne nemal spolupáchateľov na vysokých pozíciách v policajných a súdnych systémoch, ako tvrdí, ale profitoval z korupcie, nedbanlivosti a nekompetentnosti. Keď bol Dutroux v súdnej sieni v Neufchâteau, kde mu povolili študovať jeho vlastnú dokumentáciu, premohol jedného zo svojich strážcov (druhý bol na pochôdzke), vzal mu pištoľ a zmizol. Uniesol auto a pokúsil sa uniknúť cez lesy okolo Neufchâteau. V rekordnom čase sa začalo masívne pátranie, do ktorého bolo zapojených približne 5-tisíc policajtov a niekoľko vrtuľníkov. Hranice v Belgicku sa uzavreli. Dutrouxa zatkli o niekoľko hodín neskôr. Minister spravodlivosti Stefaan De Clerck, minister vnútra Johan Vande Lanotte a policajný šéf vzápätí rezignovali. V roku 2000 dostal Dutroux päťročný trest za vyhrážanie sa policajnému dôstojníkovi počas úteku. V roku 2002 dostal ďalších päť rokov za trestné činy, ktoré sa netýkali prípadu.

Konečný súd

Dutrouxov proces sa začal 1. marca 2004, asi sedem a pol roka po jeho počiatočnom zatknutí. Až 450 osôb svedčilo. Dutroux bol súdený za vraždy An Marchalovej, Eefje Lambreckovej a Bernarda Weinsteina. Pripustil únosy, ale poprel všetky tri vraždy, hoci sa predtým priznal k zabitiu Weinsteina. Bol obvinený aj z množstva ďalších trestných činov: z krádeže, únosu, pokusu o vraždu a pokusu o únos, obťažovanie a tri s prípadom nesúvisiace znásilnenia žien zo Slovenska.

Zdroj: gettyimages.com

Trest smrti bol v Belgicku zrušený v roku 1996. Väčšina Belgičanov však v čase procesu súhlasila s tým, aby Dutrouxovi vymerali trest smrti. 22. júna 2004 dostal maximálny trest odňatia slobody na doživotie, Martinová 30 rokov a Lelièvre 25 rokov. Dutroux vzápätí podal odvolanie proti rozsudku.

19. augusta 2012 demonštrovalo asi 2-tisíc ľudí v Bruseli proti Martinovej možnému predčasnému prepusteniu z väzenia. Po 13 rokoch ju podmienečne prepustili do domu starostlivosti o chudobných v kláštore Clares v Malonne. Prístrešie jej poskytli pod podmienkou, že neporuší podmienku. Lelièvre si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody vo väzení Ittre. Jeho žiadosť o podmienečné prepustenie v roku 2013 bola zamietnutá. Dutroux 4. februára 2013 požiadal súd v Bruseli o predčasné prepustenie z väzenia. Trval na tom, že už nie je nebezpečný, a chcel prepustenie do domáceho väzenia s elektronickým členkovým náramkom. 18. februára súd zamietol jeho žiadosť.

Zdroj: TASR

Dutroux je v súčasnosti vo väzení Nivelles na samotke. Opäť sa rokuje sa o jeho možnom predčasnom prepustení. Belgičania opäť usporiadali protestný pochod, ale keďže mnohí členovia vlády z čias Dutrouxa sú ešte stále na svojich miestach, výsledok bude možno prekvapivý.

Prípad Dutroux je aj po rokoch taký škandalózny, že vyše tretina Belgičanov s priezviskom „Dutroux“ požiadala v rokoch 1996 až 1998 o zmenu priezviska. Vyše 20 potenciálnych svedkov prípadu však tiež záhadne zomrelo.