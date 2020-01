Katastrofa stále nie je na konci: Stratené lietadlo havarovalo, zomreli traja Američania

"Hasičský zbor Nového Južného Walesu vyšetruje správy o vážnom popoludňajšom incidente, do ktorého malo byť zapojené lietadlo na juhu Nového Južného Walesu," uviedli úrady na Twitteri. Po lietadle, ktoré sa mohlo zrútiť v regióne Snowy Monaro, začali pátrať vrtuľníky. Hasiči bojujú s požiarmi v tejto oblasti sužovanej extrémne vysokými teplotami nad 40 stupňov Celzia.

Vzhľadom na lesné požiare došlo vo štvrtok k uzavretiu letiska v Canberre. Úrady tiež vyzvali obyvateľov východných predmestí hlavného mesta, aby si hľadali úkryt a niektorých vyzvali, aby okamžite opustili svoje domovy. Samotný terminál letiska neevakuovali.

Dážď a pokles teplôt koncom minulého týždňa hasičom umožnil dostať plamene pod kontrolu. V stredu však v tejto oblasti opäť zaznamenali vysoké teploty a vietor. Na území Nového Južného Walesu stále horí viac ako 60 požiarov. Lesné požiare na východnom pobreží Austrálie si od septembra 2019 vyžiadali životy 29 ľudí, usmrtili milióny zvierat a zničených bolo vyše 2500 domov.

Traja Američania prišli vo štvrtok o život pri havárii hasičského lietadla, ktoré v horských oblastiach štátu Nový Južný Wales na juhovýchode Austrálie bojovalo s lesnými požiarmi. Informovala o tom agentúra AP. Lietadlo typu C-130 Lockheed patrilo americkej spoločnosti Coulson Aviation, ktorá stratu lietadla potvrdila.

Three American firefighters killed in C-130 water bomber crash in New South Wales, Australia. https://t.co/n1eMqk0XxG pic.twitter.com/nEzMjdnYid