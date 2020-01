Záhadný vírus zabil už šesť ľudí, desivé zistenie o prenose! Prvý prípad mimo Ázie, muž v karanténe

Počet úmrtí sa dnes ráno zvýšil na šesť. Starosta mesta Wu-chan, podľa informácií ohniska nákazy dnes ráno oznámil ďalšie dve obete smrtiaceho vírusu podobného SARS. Celkovo sa potvrdilo, že choroba postihla celkom 291 ľudí, pričom bolo podozrivých ďalších 54 prípadov a vyše 900 ľudí je sledovaných.



Úrady vo Wu-chane zakázali turistom opustiť územie tohto mesta. Predpokladaným zdrojom nákazy je tamojšie trhovisko s plodmi mora. Dopravná polícia bude vykonávať náhodné kontroly osobných vozidiel, či neprevážajú živé vtáky alebo zvieratá. Mesto umiestnilo infračervené teplomery na letiskách i železničných a autobusových staniciach s cieľom odhaliť nové prípady nákazy a nariadilo dezinfekciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy na dennej báze.Čínske zdravotnícke orgány pritom len včera potvrdili smrť štvrtej osoby vo Wu-chane. Podľa správ tlačovej agentúry Xinhua zomrel v nedeľu 89-ročný muž. Počet obetí sa však už zvýšil na šesť. Doteraz bolo zaznamenaných 291 prípadov, z ktorých 44 bolo kriticky chorých. Medzi nimi je aj 15 členov zdravotníckeho personálu.

Nový koronavírus pochádza z toho istého rodu ako vírus SARS. Ten v rokoch 2002 – 2003 zabil takmer 650 ľudí v pevninskej Číne a v Hongkongu. Čínsky odborník na nákazlivé choroby Čung Nan-šan v pondelok potvrdil, že nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. V juhočínskej provincii Kuang-tung sa dvaja pacienti infikovali od členov rodiny, ktorí Wu-chan navštívili, Čung však uviedol, že pacienti sa mohli týmto koronavírusom nakaziť aj bez toho.

V austrálskom Brisbane musel ostať v karanténe muž, ktorý sa vrátil z ciest a prejavili sa uňho príznaky podobné tým, ktoré spôsobil záhadný vírus v Číne. Muž nedávno pricestoval z návštevy svojich príbuzných v meste Wu-chan. „Urobili sme niekoľko testov a čakáme na výsledky,“ povedala zdravotná manažérka Queenslandu Jeannette Youngová o pacientovi, ktorý je v karanténe vo vlastnom dome. Podozrivý prípad prinútil premiéra Scotta Morrisona, aby varoval Austrálčanov, ktorí cestujú do Číny, aby svoju cestu zvážili.

We will be raising the level of our travel advice for Wuhan City to level 2 - exercise a high degree of caution. I urge all Australians travelling to check the DFAT Smartraveller website for specific updates.