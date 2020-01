Je potrebné zabrániť občianskej vojne v Líbyi, tvrdí António Guterres

BERLÍN - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite a rozhodne konalo s cieľom zabrániť občianskej vojne v Líbyi, ktorá by mala katastrofálne následky na celý región.

Jeho slová zazneli na začiatku medzinárodnej konferencii o Líbyi v Berlíne. "Pre Líbyu neexistuje vojenské riešenie. Nastal čas na okamžité a rozhodné kroky, aby sa zabránilo rozsiahlej občianskej vojne," povedal Guterres. "Takýto konflikt by mohol viesť k humanitárnej nočnej more a spôsobiť, že krajina by sa mohla natrvalo rozdeliť," varoval šéf OSN, ktorého citovala agentúra TASS.

Guterres naliehal aj na ukončenie dodávok zbraní do Líbye. "Nehanebné porušovanie zbrojného embarga uvaleného Bezpečnostnou radou OSN sa musí skončiť," zdôraznil. Guterres vyzval znepriatelené strany v Líbyi, aby začali dialóg o riešení krízy, pričom prisľúbil, že OSN toto úsilie podporí.

Macron kritizoval nasadenie zahraničných bojovníkov v Líbyi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval v nedeľu nasadenie zahraničných bojovníkov v Líbyi. Podľa neho takáto intervencia môže zintenzívniť konflikt a vytvoriť nové riziká pre všetkých. Jeho slová zazneli počas medzinárodnej konferencie o Líbyi v Berlíne.

Macron vyjadril "naliehavé obavy z príchodu sýrskych a zahraničných bojovníkov do mesta Tripolis". Zdôraznil, že "toto sa musí skončiť". Podľa agentúry AFP čelí Turecko obvineniu, že do líbyjskej metropoly Tripolis poslalo stovky sýrskych bojovníkov, aby podporili medzinárodne uznanú vládu premiéra Fájiza Sarrádža.

Rusko zas údajne vyslalo do Líbye žoldnierov, aby poskytli podporu veliteľovi Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífovi Haftarovi. Sarrádžovu vládu uznáva OSN. Haftar proti nej bojuje a podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe krajiny. V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.

Berlínsky summit o Líbyi sprevádzajú bezpečnostné opatrenia

Do ulíc nemeckého hlavného mesta Berlín, kde sa v nedeľu začala medzinárodná konferencia o riešení situácie v Líbyi, nasadili tisíce policajtov. Niektoré časti berlínskej štvrte s vládnymi budovami uzavreli a obmedzili aj prístup na námestie Pariser Platz pri Brandenburskej bráne, informovala agentúra DPA.

Policajti boli spozorovaní na rôznych miestach po celom meste. Pod policajným dohľadom sú aj hotely a veľvyslanectvá, hosťujúce účastníkov nedeľňajšieho summitu. Pred luxusným hotelom Adlon na námestí Pariser Platz autá diplomatov prehľadávali aj policajné psy. Na strechách budov nasadili ostreľovačov a polícia hliadkovala aj na rieke Spréva. Miestnych obyvateľov upozornili na dočasné dopravné obmedzenia.

Berlínska polícia na Twitteri uviedla, že v uliciach hlavného mesta bolo počas víkendu nasadených 4600 jej príslušníkov. Tieto bezpečnostné opatrenia súviseli aj s protestami klimatických aktivistov či pokračovaním zápasov futbalovej Bundesligy. Niektoré obmedzenia hlásili aj na berlínskom známom Postupimskom námestí (Potsdamer Platz), kde sa zišla zhruba stovka ľudí na protest proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.

Summitu sa zúčastňujú okrem neho predstavitelia mnohých štátov vrátane lídrov Ruska, Alžírska, Spojeného kráľovstva, Egypta, Spojených arabských emirátov, Číny, Spojených štátov a Francúzska. Európsku úniu zastupujú šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel ako aj vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Očakáva sa aj účasť lídrov oboch bojujúcich strán - veliteľa Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftara a hlavy líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiza Sarrádža.