VIDEO Desaťtisíce demonštrantov v Hongkongu: Polícia použila voči protestujúcim slzotvorný plyn

Desaťtisíce demonštrantov sa najskôr zhromaždili v parku v centre Hongkongu. Organizátori pôvodne požiadali o povolenie na pochod, no polícia súhlasila iba so statickým protestom v parku, odvolávajúc sa na predchádzajúce násilné pochody.

Protestujúci sa neskôr premiestnili do ulíc v husto obývanej obchodnej štvrti mesta, pričom niektorí z nich podľa agentúry Reuters zabarikádovali cesty dáždnikmi a dopravnými bariérami a rozbíjali semafory. K potýčkam medzi políciou a protestujúcimi došlo po policajnej výzve, aby svoj protest ukončili. Keď neuposlúchli, nasadila polícia slzotvorný plyn. Polícia uviedla, že najmenej dvaja policajti utrpeli zranenia hlavy po tom, ako ich demonštranti napadli palicami.

Hongkongom už od vlaňajšieho júna otriasajú protivládne, nezriedka násilné protesty, ktorých účastníci odmietajú zasahovanie Pekingu do osobitného autonómneho štatútu tohto teritória. Demonštrácie vyvolal návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.