Raketový útok na vojenský tábor: Počet mŕtvych sa zvýšil na 70

Útok prišiel po niekoľkých mesiacoch relatívneho pokoja v konflikte medzi Iránom podporovanými húsijmi a silami medzinárodne uznanej jemenskej vlády, ktorá je podporovaná vojenskou koalíciou pod velením Saudskej Arábie. Strela vypálená z bezpilotného lietadla zasiahla táborovú mešitu v čase večerných modlitieb. Zranenia utrpelo najmenej 50 ďalších osôb.

Tábor sa nachádza približne 170 kilometrov východne od jemenského hlavného mesta Saná. Útok sa stal iba deň po tom, ako vládne sily spustili neďaleko Saná rozsiahlu operáciu proti húsijom, pričom boje pokračovali aj v nedeľu, potvrdila tamojšia oficiálna tlačová agentúra SABA.

Jemenský prezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí sobotňajší útok na mešitu odsúdil ako "zbabelý teroristický čin". Húsiovia sa k zodpovednosti za atak bezprostredne neprihlásili. Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná.

Vojna medzi vzbúrencami a vojakmi vernými Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď hlava štátu ušla do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať medzinárodná koalícia pod velením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa k moci opäť dostala legitímna jemenská vláda. Konflikt si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych, väčšinou civilistov, a medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych kríz súčasnosti.