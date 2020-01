Saudská Arábia si podľa expertov sťahovala dáta z mobilu Jeffa Bezosa: Kritizoval ich režim

Zdroj: Zoznam s.r.o.

DUBAJ - Saudská Arábia sa nabúrala do mobilu majiteľa spoločnosti Amazon a denníku The Washington Post Jeffa Bezosa a sťahovala si z neho dáta. Potvrdil to v stredu tím expertov OSN, ktorým dal Bezos k dispozícii informácie o svojom telefóne a tiež výsledky predchádzajúceho skúmania iných expertov. Podľa agentúry The Associated Press (AP) mala Saudská Arábia záujem o informácie o Bezosovi preto, lebo jeho denník The Washington Post saudskoarabský režim pod vedením korunného princa Muhammada bin Salmána tvrdo kritizoval.