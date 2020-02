Dovolenkový raj sa zmenil na peklo: VIDEO Troch dovolenkárov na Maldivách pobodali

Krvavý útok sa stal v inak idylickom ostrovnom štáte. Policajná služba na Maldivách vo vyhlásení potvrdila, že vyšetruje „čin násilia páchaného podozrivými extrémistami na troch cudzincoch“, ktorý sa odohral v utorok večer po 19:00. O tomto čine informoval portál ABC News s odvolaním sa na policajná zdroje.

There has been a case of stabbing in Hulhumale’ tonight. Victims are 2 males from China and 1 male from Australia. The victims were taken to the hospital by some members of the public and are undergoing treatment now. The police are investigating this serious matter.