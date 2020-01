Trump čelí ústavnej žalobe: Kryť ho bude táto plejáda právnikov

Dershowitz svoju úlohu v Trumpovom právnom tíme potvrdil v piatok na Twitteri s tým, že v Senáte prednesie úvodnú reč obhajoby, v ktorej uvedie argumenty proti impeachmentu a odvolaniu prezidenta Trumpa z úradu. Podľa AP budú Trumpovu obhajobu v Senáte viesť právny poradca Bieleho domu Pat Cipollone a prezidentov osobný právnik Jay Sekulow. Súčasťou tímu by mala byť aj Jane Raskinová, ktorá bola členkou prezidentovho právneho tímu aj počas vyšetrovania zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 vedeného osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom.

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Ďalším členom tímu by mal byť aj Robert Ray, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní aféry Whitewater. Tá sa týkala projektov na rozvoj pozemkov, do ktorých v 80. rokoch investovali Bill a Hillary Clintonovci. V tom čase bol Clinton guvernérom Arkansasu a jeho manželka pracovala ako právnička v hlavnom meste Little Rock. Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, 18. decembra rozhodla o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom.

Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Prezidenta môže uznať za vinného a odvolať z úradu len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú. Trump návrh obžaloby v stredu na Twitteri označil za "ďalší podvod" zo strany demokratov.