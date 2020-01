Uchádzač o kandidatúru na prezidenta Bloomberg: Miniem aj všetky peniaze na zbavenie sa Trumpa

SAN ANTONIO - Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 Michael Bloomberg uviedol, že je pripravený minúť značnú časť svojho obrovského majetku, aby dostal z Bieleho domu súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters, zverejnenom v pondelok. Zároveň odmietol tvrdenia iných uchádzačov o nomináciu demokratov, že sa pokúša kúpiť si voľby.

Bloomberg, ktorý je podľa časopisu Forbes na ôsmom mieste zoznamu najbohatších ľudí v USA, zaplavil americké rozhlasové a televízne stanice i sociálne siete správami, že má najväčšiu šancu Trumpa poraziť. Miliardár vstúpil do predvolebnej kampane až koncom novembra a za reklamu doteraz utratil viac než jeho hlavní demokratickí súperi za uplynulý rok.

"Prioritou číslo jedna je zbaviť sa Donalda Trumpa. Miniem aj všetky svoje peniaze na zbavenie sa Trumpa," povedal Bloomberg v sobotu vo svojom autobuse, s ktorým podnikol 480-kilometrovú jazdu cez Texas v rámci predvolebnej kampane. Senátorka Elizabeth Warrenová bývalého newyorského starostu obvinila, že sa pokúša kúpiť si americkú demokraciu. Bloomberg reagoval, že iným uchádzačom o nomináciu demokratov sa nepáči, čo robí, lebo je ich súper, nie preto, že by to bola "zlá politika".

Bloomberg je podľa najnovších prieskumov verejnej mienky medzi registrovanými demokratickými voličmi na piatom mieste za Joeom Bidenom, Berniem Sandersom, Warrenovou a Peteom Buttigiegom. Podľa miliardára sú všetci štyria príliš liberálni na to, aby Trumpa porazili. "Jedným z dôvodov, prečo si myslím, že by som mohol Trumpa poraziť, je, že by som bol prijateľný pre umiernených republikánov, ktorých musíte získať," dodal. Bloomberg bol dlhé roky demokratickým politikom, v roku 2001 však prešiel k republikánom a od roku 2007 pôsobil ako nezávislý. K Demokratickej strane sa vrátil až predvlani.