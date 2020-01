Posledná debata uchádzačov o demokratickú nomináciu: Biden kritizoval Trumpa za kontakty s Kimom

Debaty, ktorá sa konala na Drakeovej univerzite v meste Des Moines v americkom štáte Iowa sa zúčastnili bývalý viceprezident Joe Biden, senátor Bernie Sanders, podnikateľ a environmentalista Tom Steyer, senátorky Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová, ako aj bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana Pete Buttigieg. Hlavnými tematickými okruhmi poslednej debaty pred demokratickými primárkami boli situácia na Blízkom východe proces podávania ústavnej žaloby na republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, Severná Kórea či boj proti klimatickej zmene.

V súvislosti so situáciou na Kórejskom polostrove kritizoval Biden prezidenta Donalda Trumpa za to, že svojimi stretnutiami a kontaktmi so severokórejským vodcom Kim Čong-unom dodáva tomuto diktátorovi "legitímnosť". Biden tiež nezabudol poznamenať, že kedysi ho Kim označil za "besného psa", ktorého "treba biť palicou". Miliardár a environmentalista Steyer uviedol, že v otázke Severnej Kórey je potrebné "spolupracovať so spojencami".

Rozličné názory prezentovali uchádzači o demokratickú nomináciu pred novembrovými prezidentskými voľbami aj v otázke americkej vojenskej prítomnosti na Blízkom východe. Senátori Sanders a Warrenová kritizovali bilióny dolárov, ktoré Spojené štáty od teroristických útokov z 11. septembra 2001 investovali do konfliktov na Blízkom východe. "Musíme zmeniť svoje myslenie," povedala Warrenová s tým, že americké "bojové jednotky" je z oblasti Blízkeho východu potrebné stiahnuť.

Umiernenejší kandidáti ako Joe Biden, Amy Klobucharová a Pete Buttigieg jej oponovali, pričom americkú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe obhajovali, avšak s tým, že USA by sa tam mali zamerať na nasadzovanie malých útvarov "špeciálnych síl". Ani Sanders a Warrenová však nepovedali, že by v úlohe vrchného veliteľa ozbrojených síl nasadenie amerických jednotiek na Blízkom východe za žiadnych okolností nenariadili. Biden, Klobucharová a Buttigieg v tejto súvislosti povedali, že by boli opatrní pri nasadzovaní veľkých útvarov pozemných jednotiek do dlhotrvajúcich veľkých misií.

Sanders tiež vyjadril obavy, že politika, ktorú prezident Trump uplatňuje voči Iránu, môže Spojené štáty zavliecť do zahraničnopolitického marazmu najvyššej intenzity. Sanders v tejto súvislosti poznamenal, že vojny, ktoré USA viedli vo Vietname a v Iraku, boli "založené na lžiach" rovnako ako Trumpove tvrdenia v súvislosti so spravodajskými informáciami, ktoré mali viesť k útoku amerického dronu, pri ktorom začiatkom januára zahynul v irackej metropole Bagdad iránsky generál Kásem Solejmání. "Nesmieme konať jednostranne," povedal Sanders na margo útoku na Solejmáního.