Pražský imám neuznáva český súd, nerozhoduje podľa práva šaríe: Desivé priznanie o džihádistoch

PRAHA - Bývalý pražský imám Samer Shehadeh dnes na Mestskom súde v Prahe priznal, že pomohol svojmu bratovi a jeho žene vycestovať do Sýrie a pridať sa k teroristickej organizácii Džabhat Fatah aš-Sam (Fronta dobytie Sýria). Nepovažuje to však za trestné, pretože neuznáva sýrsku vládu a organizáciu nevníma ako teroristickú. Vo svojej výpovedi ďalej vyhlásil, že pre neho rozhodnutie českých súdov nie je podstatné, nerozhodujú podľa islamského práva šaría. S väzením počíta.

Tridsaťšesťročný Shehadeh čelí spolu so svojím bratom Omarom a jeho ženou Fátimou Hudkovou obžalobe z účasti na teroristickej skupine a z financovania terorizmu. V prípade odsúdenia im hrozí až pätnásťročné väzenie. Omar Shehadeh a Hudková sú stíhaní ako utečenci. Podľa predsedníčky senátu Kataríny Radkovský sa po nich naďalej pátra a je nanich vydaný zatykač.

Shehadeh podľa obžaloby pomohol svojmu bratovi Omarovi, ktorý sa rozhodol aktívne zapojiť do ozbrojeného konfliktu proti sýrskej vláde. Dal mu inštrukcie, ako sa dostať do Sýrie, vybavil mu kontakty a zaistil mu cestu a peniaze. Omar sa dostal do Sýrie v novembri 2016, absolvoval výcvik zaobchádzania so zbraňami, výbušninami a v taktike boja. Organizácia ho potom vybrala, aby cvičil ďalších bojovníkov.

Brata oddal cez internet

Bývalý imám neskôr brata cez internet oddal s Fátimou Hudkovou, a pomohol jej sa za manželom dostať. Hudková potom zaisťovala svojmu mužovi zázemie, morálne ho podporovala a cvičila s ním so zbraňami. Sama sa označovala za mudžahedínov (svätého bojovníka) a teroristku.

Shehadeh pomoc bratovi aj jeho žene na súde priznal. "Som na to patrične hrdý, nemám sa za čo hanbiť," vyhlásil. Ako moslim mal podľa svojej výpovede povinnosť pomôcť ostatným moslimom kdekoľvek na svete v ich boji. "Sýrska vláda nie je islamom považovaná za legitímnu," uviedol. Nevládne podľa neho na základe šaría, vzala si za spojencov "neveriacich" a dopúšťa sa genocídy. Moslimovia podľa neho majú právo bojovať za to, aby v ich krajine bolo aplikované islamské právo.

Bývalý imám zároveň podľa obžaloby cez sprostredkovateľa, v jednom prípade cez Hudkovú a svojho brata, posielal teroristickej organizácii peniaze. Podľa Shehadehovy výpovede išli tieto peniaze na pomoc zraneným. Nezaujímalo ho, či civilistom či bojovníkom. "Nechápem, že to podľa vašej legislatívy môže byť trestný čin. Zranený je zranený," uviedol.

Shehadeh je od novembra 2018 vo väzbe. Chytili ho v Jordánsku. Z Česka odišiel, pretože už vedel, že sa proti nemu chystá stíhanie. Bývalý pražský imám sa ocitol v hľadáčiku tuzemských tajných služieb a polície už pred rokmi kvôli obavám z radikalizácie. Podozrenie vyvolala napríklad výzva určená jeho spoluveriacim, aby sa nezúčastnili akcie proti terorizmu spolu s kresťanmi.

Niekdajší pražský imám Shehadeh študoval v Saudskej Arábii. Po návrate bol zvolený pražskými moslimami do čela Moslimské obce v Prahe. Odtiaľ pred štyrmi rokmi kvôli vzájomným sporom odišiel. Ďalší zástupcovia moslimskej komunity sa potom od neho verejne dištancovali.