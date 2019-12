Seniorka (70) nechcela vpustiť do domu policajta: Ten na ňu použil elektrický paralyzér

BRADENTON - Na Floride začnú vyšetrovať policajta, ktorý použil na 70-ročnú ženu elektrický paralyzér, takzvaný taser, po tom, ako hliadke chcela zabrániť vstúpiť do jej domu. Kancelária šerifa z Manatee County sa zameria na to, či muž zákona dodržal predpisy.

Policajti išli do domu, kde žije Barbara Pinkney, vo štvrtok, keď oslavovala 70. narodeniny. Mali so sebou zatykač na jej vnuka, ktorého chceli vziať do väzby za porušenie podmienky. Po tom, ako ich opakovane odmietla vpustiť dovnútra, sa policajt Jason Riley snažil dostať do domu, keď pred ním seniorka chcela zatvoriť dvere.

On ju však chytil za zápästie a chcel ju zatknúť za marenie spravodlivosti, žena sa však bránila a odstrčila ho. Riley napokon použil taser, pričom ženu zasiahol tri razy. Pinkney napokon obvinili z marenia spravodlivosti a útoku na policajta.