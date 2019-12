Izrael po raketovom útoku podnikol odvetu: Zaútočil na Hamas v palestínskom pásme Gazy

S odvolaním sa na palestínske médiá o tom vo štvrtok informoval izraelský spravodajský server Ynetnews. Denník The Times of Israel napísal, že podľa vyhlásenia izraelskej armády jej bojové lietadlá a bojové vrtuľníky zasiahli niekoľko cieľov patriacich "teroristickej skupine Hamas, a to vrátane vojenských komplexov".

Palestínske médiá napojené na Hamas spresnili, že k izraelskej odvete došlo vo štvrtok okolo 01.00 h miestneho času v blízkosti prístavného mesta Chán Júnis v južnej časti pásma Gazy. Stredajší raketový útok na juh Izraela si nevyžiadal obete ani zranených. Narušil však stretnutie premiéra Benjamina Netanjahua s voličmi, ktoré sa konalo v juhoizraelskom meste Aškelon, a to deň pred primárkami v strane Jednota (Likud).

Podobný incident sa odohral aj v septembri, keď bol Netanjahu v neďalekom Ašdode, aby tam agitoval v rámci kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami. Predpokladá sa, že práve tento raketový útok mal neskôr za následok cielené zabitie hlavného veliteľa palestínskej skupiny Islamský džihád, po ktorom došlo medzi Izraelom a pásmom Gazy k prudkej vojenskej eskalácii.

K vystreľovaniu rakiet a následnej izraelskej odvete dochádza v danej oblasti pomerne často aj napriek prímeriu, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka Egyptu a ktoré v novembri skončilo dva dni prudkých bojov medzi ozbrojencami z pásma Gazy a izraelskou armádou.