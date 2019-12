Slováci sa v Rakúsku vyznamenali: Dvojica ukradla najmenej 17 bicyklov, jedného už polícia chytila

Zdroj: Getty Images

NEUSIEDL AM SEE - Najmenej 17 bicyklov ukradla v okrese Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland dvojica Slovákov. Jedného z nich sa podarilo zadržať už v októbri, po druhom sa stále pátra, informovala v stredu agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie burgenlandského policajného riaditeľstva.