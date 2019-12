Poslanci britského parlamentu rozhodli! Podporili zákon o odchode z EÚ

Zákon schválený v druhom čítaní implementuje dohodu o podmienkach odchodu krajiny z EÚ. Následne zamieri do parlamentných výborov, ktoré by ho mali začať prerokúvať začiatkom januára. Jeho konečné schválenie sa očakáva 9. januára.

Zdroj: SITA/House of Commons via AP

Do Snemovne lordov, hornej komory parlamentu, by sa mal zákon podľa britských médií dostať v polovici januára a po 27. januári by s ním mala formálny súhlas vysloviť kráľovná Alžbeta II. Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ 31. januára, ako je plánované, nastane tzv. prechodné obdobie, ktoré bude trvať do konca roka 2020.