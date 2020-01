Brusel nie je imaginárny, tvrdí Hochel: Európska politika sa nás týka a ovplyvňuje nás

Zdroj: TASR – Dano Veselský

BRATISLAVA - Slováci by mali prestať vnímať európsku politiku ako niečo, čo sa ich netýka. Zákony prijímané Európskym parlamentom (EP) ovplyvňujú ich každodenný život. V rozhovore to povedal Dionýz Hochel, poverený vedením Kancelárie EP na Slovensku. Dodal, že Slovensko je členom Európskej únie (EÚ) 15 rokov, a tak by už Slováci mali prestať hovoriť o imaginárnom Bruseli.