Česká firma o demolácii domu v Prešove: Prácu vykonala za symbolické euro, nezvestná sa už nikdy nenájde

Najväčšia tragédia svojho druhu v novodobej histórii Slovenska stála život osem ľudí. Po výbuchu plynu a následnom požiari sa však telo sedemdesiatročnej Emílie stále nenašlo. Odborníci upozorňujú, že sa už asi ani nikdy nenájde. Pri tragédii totiž bola v epicentre výbuchu približne trikrát vyššia teplota než v krematóriu.

„V stredu sme svoju misiu dokončili, zvyšnú prácu už vykoná malá firma zo Slovenska,“ uviedol pre český denník iDnes technický riaditeľ firmy Jiří Raszka. Podľa Raszku za celé tri dni zamestnancom firmy neskomplikovalo prácu nič zásadné, čo však pri demoláciách budov nie je zvyčajné. „Prasklo len jedno tesnenie,“ upresnil Raszka.

Podľa hasičov a policajtov je medzi ôsmimi obeťami doteraz nezvestná žena, ktorej telo zostalo v dome. Pre možný prípadný nález tela musela demolačná firma pracovať s veľkou opatrnosťou. „Postupovali sme opatrne a po častiach, aby miesto mohol vždy potom skontrolovať policajný dron. Nedalo sa to urobiť celé naraz,“ vysvetlil Raszka. Nezvestnú ženu však nenašli, hoci podľa neho tím „šliapal na dvesto percent“. Zdroj: TASR – Roman Hanc Z domu sa už nedalo zachrániť nič, a to ani z bytov na dolných poschodiach, ktoré neboli požiarom natoľko poškodené. „Bolo by to príliš nebezpečné,“ uviedol Raszka s tým, že materiálne veci za riziko zranenia alebo ohrozenia života rozhodne nestoja. Schodisko v dome sa navyše pri výbuchu zrútilo, obyvatelia domu by sa tak do bytov mohli dostať jedine s pomocou rebríkov alebo vysokozdvižnej hasičskej techniky. Zdroj: Facebook-Andrea Turčanová