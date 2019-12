Najväčší český kritik Ruska poriadne prestrelil: Lavrov by mal visieť, vyhlásil pred novinármi

V nedeľu za synom slávneho českého zabávača Petra Novotného do radnice prišli ruskí novinári, ktorých pozornosť Pavel aktuálne púta. Do spomínanej mestskej časti sa vybrali samotní reportéri armádnej ruskej televízie Zvezda. Novotný je známy tým, že si pred ústa rozhodne servítku nedáva a ani prítomnosť ruskej televízie ho nedonútila zmeniť tento postoj.

Hneď pri privítaní zahraničných hostí sa Novotný s ľahkosťou a úsmevom pozastvail nad ich otázkou, či má ochranku. "Nikto tu nie je, mám tu len túto zbraň, ale nie je na vás," smial sa Novotný počas toho, ako novinárom ukazoval mačetu. "Som známy a na radnicu občas prídu blázni," argumentoval Novotný.

Kritika, a vôľa popraviť Lavrova

Po krátkom čase sa téma rozhovoru odobrala smerom k Novotného snahe postaviť vlasovcom (ruská oslobodenecká armáda) pomník v tejto časti Prahy. "Nie som fanúšik Vlasova, bol veľmi kontroverzný. Nechcem ani vidieť jeho meno na pomníku. Buňačenko bol oveľa lepší," tvrdí novinárom Novotný.

Novotný sa ale čoraz viac začal uberať svojim "obľúbeným" kontroverzným smerom. "Keď vyhrám vojnu proti Rusku, nechám vás žiť. Vrátim Krym Ukrajine, prepustím všetkých politických väzňov a zavesím Lavrova (ruský minister zahr. vecí pozn. red.)," povedal Novotný novinárom armádnej televízie, avšak už mimo živého vstupu. "Ešte neviem čo urobím s Putinom. A Zvezda bude normálne demokratické médium," pokračoval starosta Novotný.

Aj Zeman to schytal

Reportér Novotného konfrontoval. "Krym pôvodne patrí Rusku," povedal novinár, na čo Novotný odpovedal, že anexia bola vojnovým aktom. "Veľmi sa hanbím za nášho prezidenta. Keby tu bol Havel (Václav pozn. red.), povedal by, že to bolo vyhlásenie vojny a požiadal by NATO, aby chránilo Ukrajinu," nezastavil sa Novotný. Zároveň dodáva, že Ukrajincom sa za Zemana všade ospravedlňuje.