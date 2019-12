Výsledky predčasných volieb v Británii: Je známy jasný víťaz, prvé slová porazeného

Britský premiér Boris Johnson po pravdepodobnom víťazstve svojej Konzervatívnej strany vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách uviedol, že konzervatívci majú teraz "silný nový mandát uskutočniť brexit, zjednotiť krajinu a posunúť ju dopredu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Johnson sa poďakoval svojim voličom po tom, čo obhájil svoj mandát, keď kandidoval za volebný obvod Uxbridge a South Ruislip. O svoje poslanecké kreslo naopak prišla líderka Liberálnych demokratov Jo Swinsonová, ktorá kandidovala za obvod East Dunbartonshire, kde ju porazila kandidátka Škótskej národnej strany (SNP) Amy Callaghanová.

SNP, ktorá vo veľkom zvíťazila v Škótsku, mala podľa svojej líderky, škótskej premiérky Nicoly Sturgeon, "výnimočnú noc". Škótsko podľa nej vyslalo "veľmi jasnú správu", že nechce, aby Boris Johnson a jeho vláda mali mandát na vyvedenie Škótska z Európskej únie.

Priebežné výsledky, Johnson má jasnú väčšinu

Po sčítaní výsledkov v 614 zo 650 volebných obvodov získala Konzervatívna strana 338 mandátov, Labouristická strana 200, Škótska národná strana 46 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili osem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala osem poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 14 mandátov.Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.

Projekcie naznačujú, že premiérovi Johnsonovi nebude stáť nič v ceste k tomu, aby Britániu vyviedol z Európskej únie (EÚ) do 31. januára, čo bol jeho hlavný predvolebný sľub. Downing Street prostredníctvom stanoviska uviedla, že ak sú exit polly správne a Johnson sa vráti na Downing Street, v pondelok budú nasledovať malé zmeny v kabinete. V piatok 20. decembra sa v dolnej komore parlamentu uskutoční druhé čítanie návrhu zákona o dohode o odchode Veľkej Británie z EÚ, ktorý dláždi cestu brexitu v januárovom termíne.

Corbyn nepovedie labouristov do ďalších volieb

Vodca britských labouristov Jeremy Corbyn v piatok vyhlásil, že nebude viesť svoju stranu do ďalších volieb. Informovala o tom agentúra AFP. Prehru labouristov s konzervatívcami Borisa Johnsona i volebnú noc označil Corbyn za veľké sklamanie.

Vo svojom príhovore, ktorý predniesol v Islingtone North, kde kandidoval a obhájil svoj mandát, sa Corbyn poďakoval za dôveru svojim voličom. Poslancom Dolnej snemovne sa stal v poradí už desiaty raz. Poďakoval sa aj svojim priateľom a rodine, obzvlášť svojej manželke za to, že počas predvolebnej kampane vydržala tlak, ktorému ju vystavili médiá.

Vo svojom príhovore Corbyn pripomenul, že Labouristická strana počas predvolebnej kampane predstavila svoj "manifest nádeje". Uviedol tiež, že téma odchodu Británie z EÚ predvolebnú debatu polarizovala.

Politickí pozorovatelia v bezprostrednej reakcii na tento prejav uviedli, že Corbyn v ňom nepriznal zodpovednosť za neúspech strany vo voľbách a aj keď vyhlásil, že stranu nepovedie do žiadnych budúcich volieb, neavizoval, že by mal v úmysle odstúpiť z postu straníckeho lídra.

Britských Zelených sklamal výsledok, ktorý by mali dosiahnuť

Šéf britskej strany Zelení Jonathan Bartley je nespokojný s výsledkom, ktorý podľa prvých odhadov jeho strana dosiahla vo štvrtkových predčasných voľbách do Dolnej snemovne britského parlamentu. Podľa zverejnených exit pollov by Zelení mali mať v parlamente jediného poslanca.

V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC Bartley v piatok uviedol, že ak sa zverejnené prognózy výsledkov parlamentných volieb potvrdia, "bude to veľmi zlá noc pre klímu (ako tému) a progresívnu politiku".

Prvé reakcie

Americký prezident Donald Trump reagoval v piatok na prvé odhady výsledkov predčasných parlamentných volieb v Británii, podľa ktorých jasne zvíťazila Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona. Informovala o tom agentúra AFP. "Zdá sa, že v Spojenom kráľovstve to bude veľké víťazstvo pre Borisa," napísal na Twitteri americký prezident, ktorý Johnsona dlhodobo podporuje.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová je presvedčená, že jej nástupcovi Borisovi Johnsonovi sa do konca budúceho roku podarí uzavrieť obchodnú dohodu s EÚ. Uviedla tiež, že ju veľmi teší úspech konzervatívcov, ktorý dosiahli vo štvrtkových parlamentných voľbách. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC.

Európski lídri vo štvrtok privítali, že očakávané volebné víťazstvo Borisa Johnsona v britských parlamentných voľbách vnáša jasno do odchodu Británie z EÚ. Uviedli súčasne, že dosiahnuť do konca roku 2020 obchodnú dohodu medzi EÚ a Britániou bude náročné.

Väčšie personálne zmeny vo vláde budú až po brexite

Úrad britského premiéra v piatok oznámil, že ak sa exit polly potvrdia, vo vláde premiéra Borisa Johnsona dôjde len k menším personálnym zmenám, aj to až na budúci pondelok (16. decembra). Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

Dodala, že nový plán brexitu, ktorý ako alternatívny predložil Johnson, by mohol parlament prerokovať v druhom čítaní v piatok 20. decembra.Väčšie zmeny vo vládnom kabinete by mohli nastať vo februári - po tom, ako Británia k 31. januáru opustí Európsku úniu. V marci by potom mal byť schválený rozpočet, dodala BBC s odvolaním sa na informácie z Downing Street.