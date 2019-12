USA pripravujú gigantické vojenské cvičenia: Na starý kontinent mieri 20-tisíc amerických vojakov

WASHINGTON - Armáda Spojených štátov plánuje v rámci cvičenia vyslať budúci rok do Európy 20.000 svojich vojakov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že pôjde o najväčší presun amerických vojakov do Európy za 25 rokov.

Americký generál Christopher Cavoli, veliteľ amerických pozemných síl v Európe, uviedol, že 20.000 vojakov slúžiacich v Spojených štátoch vyšlú budúci rok do Európy, kde sa pripoja k približne 9000 ďalším americkým vojakom, ktorí sú tam už rozmiestnení. Do cvičení v celkove desiatich európskych štátoch sa od mája do júna zapojí približne 37.000 vojakov, uviedol Cavoli na brífingu na pôde amerického ministerstva obrany.

Strategický zlom

Príslušníci amerických síl začnú už vo februári s presunom 13.000 kusov techniky vrátane tankov, delostreleckých prostriedkov a dopravných vozidiel. Cvičenie Defender-Europe 20 predstavuje strategický zlom po rokoch obmedzení americkej vojenskej prítomnosti v Európe po skončení studenej vojny.

Zdroj: SITA/U.S. Army photo by Spc. Zoe Garbarino via AP

Aj keď Cavoli neuviedol, že by cvičenie bolo namierené proti Rusku, povedal, že anexia Krymu v roku 2014 všetko zmenila. Cieľom cvičenia je podľa neho "demonštrovať schopnosť americkej armády rýchlo nasadiť rozsiahle sily na podporu NATO a reagovať na každú krízu".