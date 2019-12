Susedné Česko v pozore: Mohutná evakuácia v Brne, v byte s chemikáliami našli mŕtveho muža

Pyrotechnici teraz odvážajú nebezpečné látky na likvidáciu. Časť ulice preto zostáva uzavretá pre dopravu i chodcov. Polícia to dnes uviedla na svojom webe. Policajti vedľa bytu, v ktorom našli v pondelok mŕtveho muža a veľké množstvo chemikálií, prehľadávajú aj priľahlú pivnicu. Predpokladajú, že na mieste budú pracovať do poobedňajších hodín, potom by sa mohli evakuujúci vrátiť domov.

Policajti v pondelok popoludní po náleze chemikálií ulicu uzavreli, situáciu vyhodnotili ako nebezpečnú a ihneď evakuovali z okolitých domov 25 ľudí. V pondelok po 18:00 bolo podľa mužov zákona jasné, že sa spomínaní občania domov na noc nevrátia. Policajná hovorkyňa vtedy doplnila, že evakuácia trvá.

Zatiaľ nie je jasné, aké množstvo chemikálií v byte je. Čo bolo príčinou mužovho úmrtia, polícia vyšetruje.