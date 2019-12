Cesta do pekla sa volá nipah: Svet nie je pripravený na hroziacu smrtiacu epidémiu

Smrteľný vírus nipah (NiV), ktorý už zabíjal pri epidémiách v Malajzii, Singapure, Indii a Bangladéši, má veľký epidemický potenciál, varovali v pondelok experti na infekčné choroby. Proti vírusu, ktorý prenášajú kalone, rovnako ako ebolu, neexistujú lieky ani vakcína. Vírus je jednou z ôsmich kategórií chorôb, ktoré WHO označila za epidemické hrozby vyžadujúce si prednostné riešenia. „Od jeho objavenia uplynulo 20 rokov, ale svet stále nie je adekvátne vybavený na to, aby čelil globálnej zdravotnej hrozbe, ktorú vírus nipah predstavuje,“ uviedol Richard Hatchett, šéf organizácie CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), ktorá usporadúva v pondelok a v utorok v Singapure prvú konferenciu venovanú vírusu nipah. Zdroj: gettyimages Prvý raz bol vírus detekovaný v roku 1998 na prasacích farmách v Malajzii, kde si epidémia do polovice roka 1999 vyžiadala 105 mŕtvych z 265 osôb, u ktorých sa objavila encefalitída spôsobená nákazou NiV. Jednu obeť ohlásil Singapur. Počas dvoch rokov sa vírus dokázal rozšíriť do tisícky kilometrov vzdialených miest v Indii a v Bangladéši, kde vyvolal niekoľko epidémií. Objavil sa aj v Kambodži a Thajsku. Počas ôsmich epidémií zabíjal 40 až 90 percent nakazených.

Zdroj: gettyimages Neexistujú lieky Jedným z cieľov konferencie je interakcia medzi klinickými lekármi, veterinárnymi lekármi, vedcami a odborníkmi v oblasti verejného zdravia z regiónu i mimo neho. Treba zabezpečiť, aby sa nipah nikdy nestal globálnou pandémiou. „Aktuálne neexistujú proti infekcii vírusom Nipah nijaké lieky ani vakcína, hoci ju svetová zdravotnícka organizácia označila za chorobu, ktorej sa treba venovať prioritne,“ dodal profesor Wang Linfa, ktorý je spoluorganizátorom konferencie. Nipah je zoonotický vírus, čo znamená, že sa môže šíriť na ľudí zo zvierat. Napadá predovšetkým ošípané a kalone, ktoré sú podobne ako netopiere letci, ale živia sa ovocím. Problémom je, že v Ázii a v Afrike sa kalone jedia, najmä až poldruhakilogramové kalone malajské s rozpätím krídel 1,5 metra. Nákaza sa však môže prenášať aj prostredníctvom plodov, ktorými sa kalone živia a na ktorých zostanú ich sliny. Zdroj: gettyimages Od pacienta sa nakazila zdravotníčka Zaznamenaný však už bol aj prenos z človeka na človeka. Indická zdravotná sestra Lini Putuserryová sa vlani v Kerále nakazila od Muhammada Sádika, ktorého ošetrovala. Sádik bol prvým nakazeným v Kerále. Infekcii podľahol rovnako ako neskôr zdravotná sestra. Vlaňajšia epidémia v indickej Kérale zabila nakoniec dohromady 21 ľudí z 23 nakazených. „Epidémie vírusu nipah boli potvrdené v južnej a juhovýchodnej Ázii, ale vírus má veľký epidemický potenciál, pretože kalone prenášajúce vírus obývajú trópy i subtrópy, kde žijú dve miliardy ľudí,“ uviedol Hatchett. Okrem Ázie sa kalone vyskytujú aj v Afrike, kde sú prenášačmi eboly, a v Austrálii, kde prenášajú nákazy spôsobené vírusmi príbuznými vírusu nipah. Zdroj: gettyimages U ľudí vyvoláva vírus nipah vážne dýchacie ťažkosti, kašeľ, bolesti hlavy, teploty, ale aj encefalitídu, na ktorú sa umiera. U prasiatok do pol roka sa môžu objaviť respiračné ťažkosti a nervové problémy. NiV patrí medzi henipavírusy podobne ako príbuzný hendravírus, ktorý v Austrálii zabil od polovice deväťdesiatych rokov desiatky koní, u ktorých je mortalita 75 percent. Hendravírus je prenosný na ľudí, podlieha mu 60 percent nakazených. Henipavírusy patria do skupiny paramyxovírusov, do ktorej patrí i vírus mumpsu a osýpok alebo vírus psinky a vírus dobytčieho moru.