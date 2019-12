Tragické zrútenie budovy v Keni si vyžiadalo ďalšiu obeť: O život prišlo už 10 ľudí

Záchranári v nedeľu z trosiek však vytiahli aj dvoch preživších. Muž a žena sú podľa Ndola v nemocnici v stabilizovanom stave. Ndolo uviedol, že nájdenie živých ľudí vzbudilo u záchranárov nádej, že nájdu ešte ďalších preživších. "Vzhľadom na to, že sme po dvoch dňoch zachránili dvoch ľudí, dúfame, že nájdeme viac preživších. Treba pamätať, že je ešte 20 ľudí nezvestných," skonštatoval.

Príslušník armády, ktorý sa pod podmienkou anonymity rozprával s agentúrou The Associated Press, uviedol, že záchranári komunikujú s ľuďmi, ktorí podľa nich uviazli vo voľnejších priestoroch medzi sutinami. Niektorí volali o pomoc, no s postupom času boli ich výkriky čoraz slabšie. Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa. Podľa predstaviteľov bolo v šesťposchodovej budove prenajatých 57 izieb. Červený kríž informoval, že v dome žilo 22 rodín.

Budovy sa v Keni rúcajú pomerne často, keďže dopyt po bytoch je veľký, no developeri často porušujú zákony. Po tom, ako v roku 2015 v krajine spadlo osem budov a zomrelo 15 ľudí, prezident Uhuru Kenyatta nariadil kontrolu všetkých budov v štáte. Úrady zistili, že 58 percent budov v hlavnom meste nebolo vhodných na bývanie.